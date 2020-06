COBACH #10 de Santiago tendrá su graduación escolar vehicular

SANTIAGO PAPASQUIARO, Dgo. (OEM).- El Colegio de Bachilleres plantel 10 de Santiago Papasquiaro ofrecerá ceremonia de graduación a los alumnos que egresan de la generación 2017-2020, siguiendo los lineamientos sanitarios emitidos por las autoridades de salud en esta temporada de contingencia sanitaria.

Así lo informó el director José Ángel García Barraza, mencionando que después de haber analizado cada uno de los lineamientos y leyes emitidas por las autoridades en esta jornada de sana distancia, se determinó realizar la graduación, los días dos y tres de julio.

El director del Cobaed 10 Santiago Papasquiaro, junto con sus docentes y cuerpo directivo y de apoyo, solicitó a las autoridades la posibilidad de realizar una graduación en esta nueva normalidad.

Detalló que será en caravana de vehículos, los cuales se ordenarán y se someterán a diversas reglas que serán tomadas al pie de la letra y aplicadas por las autoridades locales y estatales para cumplir con la jornada de sana distancia.

Será los días dos y tres de julio, iniciando desde las 8:30 am y en diversos horarios, de tal manera que permita que haya presencia controlada y así los grupos y diversas capacitaciones de egresados podrán tener su graduación de nivel medios superior, mencionó.

El director del plantel invita a los padres de familia a contribuir para que sus hijos y sus familias puedan tener su graduación: usando tapabocas, solo ir tres personas por vehículo, el graduado y dos acompañantes.

La característica que tendrá esta ceremonia es que el graduado no deberá bajarse del vehículo hasta no ser nombrado y se les pedirá que al finalizar no realicen reuniones o fiestas con personas distintas a la familia.

Si cumplimos con ello podremos decir que estamos entrando en una nueva normalidad responsable, en la que como ciudadanos aprenderemos a vivir y convivir, puntualizó el entrevistado.