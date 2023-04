Piden que se apoye con más seguridad en Parque de Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -Un negocio de golosinas y duritos de harina preparados que se encuentra en el interior del Parque Ecológico San José de esta cabecera, ha sido escena de robo tres veces en una sola semana, algo que los propietarios ya no pueden tolerar y piden que se haga algo al respecto de la seguridad en este tradicional parque de la ciudad.

El primer robo se dio el pasado jueves santo, dejando el local prácticamente vacío, llevándose los ladrones toda la mercancía que tenían en ese local, el cual esta en el quiosco del parque San José, volvieron a surtir la mercancía para estar preparados y poder tener venta el siguiente fin de semana, el sábado nuevamente entraron por la fuerza e hicieron de las suyas llevándose la mercancía, y la madrugada de este pasado lunes para amanecer este martes 11 de abril, nuevamente los robaron, tres veces en una sola semana, es decir que cada tercer día se dan cita los ladrones al Parque San José sin que nadie ni nada los detenga.

Vecinos de este parque ecológico que fueron entrevistados por esta corresponsalía, detallaron que en meses anteriores llamaron varias veces a la dirección de seguridad publica para reportar personas al interior del parque haciendo desorden, consumiendo bebidas alcohólicas, pero, nunca acudieron al llamado, ahora aseguran que escuchan ruidos o que hay gente en el interior y ya no hablan, pues ven que las patrullas o los elementos de seguridad no acuden dichos llamados.

Comerciantes piden apoyo con más seguridad en Parque de Guadalupe Victoria / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Comentan los vecinos que hace unos días el alcalde de Guadalupe Victoria David Ramos Zepeda, anuncio una importante inversión económica para la remodelación de este parque y que se instalaría en este lugar una caceta de vigilancia de seguridad publica permanente, "como familias que vivimos cerca del parque nos agrada porque tenemos familia, pero hasta el momento no se ha visto nada de lo que se anunció, siendo una prioridad el tema de la seguridad publica y el alumbrado al interior del parque".

Respecto al robo que se hizo en tres ocasiones en una semana al puesto de la señora Vero, dijeron no haber escuchado nada, pues no viven tan cerca del lugar, pero si reconocen que el escuchar voces, música o gente al interior del parque hasta altas horas de la noche e incluso madrugadas, ya se hizo normal, de ahí que no se pensó que fueran personas que buscaran robar, y si se escucha algo, no se puede ver, pues el parque tiene mucha falta de alumbrado y, donde puede andar una o varias personas sin que nadie los vea por la oscuridad.