Con Esteban esperamos tener una buena dinámica con el gobierno de AMLO: Arturo Yáñez

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- Estos últimos cuatro años el estado de Durango ha sido olvidado por parte del gobierno federal, "no hay una obra o programa significativo que los duranguenses podamos recordar, además las políticas públicas en materia de seguridad a nivel nacional está en total crisis", manifestó el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Durango, Arturo Yáñez Cuellar.

Sobre los cuatro años de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Yáñez Cuellar dijo que incluso entrega su informe al Congreso de la Unión que seguramente no será mucho, ya que su gobierno ha sido “gris”.

Durante su reciente visita a la Laguna, el líder estatal priista habló sobre el gobierno de López Obrador, al señalar que a cuatro años simplemente se puede catalogar como “gris” para el estado Durango.

“Ha maltratado a Durango, lo ha dejado sin recursos y creo que no hemos tenido una referencia del gobierno federal hacia nuestra entidad, pues no ha habido una obra significativa, un programa significativo que los duranguenses podamos recordar a este gobierno federal, pues no existe ni una, situación que lamentamos mucho”, destacó.

Con gran alegría atestigüé la Toma de Protesta de @LetyHerreraAle como presidenta municipal de Gómez Palacio, Dgo.; así como la instalación de su Cabildo. Nuevamente este municipio retomará su rumbo de desarrollo y progreso con una alcaldesa probada y de resultados. pic.twitter.com/tODocEjtNk — Arturo Yáñez (@yanez_arturo) September 1, 2022

Por otro lado, comentó que esperan que con la llegada del nuevo gobierno estatal, encabezado por Esteban Villegas Villarreal, se busquen lazos de comunicación, "ya que queremos que a Durango le vaya bien, por lo que esperamos que consiga a través de la conciliación y concertación, lo que primero nos debe interesar que es Durango”, dijo.

Sin embargo, el líder priista dijo: “creo que el gobierno federal debe voltear a ver a nuestro estado de Durango, porque, durante estos cuatro años, lamentamos que sean de olvido para el propio estado”.

Y reiteró “esperamos tener una nueva dinámica a partir del 15 de septiembre con la llegada al gobierno estatal que presidirá Esteban Villegas”.

Sin embargo, en materia de seguridad y en lo económico, las políticas públicas que implementa el gobierno federal están en crisis, pues en lo que compete a la seguridad, es un desastre a nivel nacional y no podemos tapar el sol con un dedo.

"Afortunadamente Durango en materia de seguridad estamos bien, pero en el resto del país es distinta, difícil y complicada porque se debe de reorientar las políticas públicas y más en el sector de seguridad por el bien de los mexicanos y por el bien de los duranguenses”, concluyó Arturo Yáñez.