Concluye decanato curso de evangelización en Vicente Guerrero

CD. VICENTE GUERRERO Dgo. (OEM). –Celebran su reunión de decanato Nueva Vizcaya, conformado por las parroquias de Súchil, La Parrilla, Nombre de Dios, San Atenógenes, la capellanía de La Joya, Villa Unión y Vicente Guerrero como anfitriona del evento, que presidió el arzobispo Faustino Armendáriz Jiménez quien cumple 18 años dentro del Episcopado Mexicano.

Dijo el eclesiástico que son tres diócesis: Matamoros, Querétaro y ahora Durango, en las cuales hemos impulsado lo que se está haciendo aquí, porque esa es nuestra tarea, evangelizar, caminar juntos hacia nuestra meta: la salvación y esto se hace con procesos, con organización, con motivación, pero sobre todo con mucha oración, para dinamizar y mantener una iglesia viva, como objetivo.





Señaló además que, no se quiere católicos tristes y sí católicos evangelizados que sean misioneros y con oportunidad de servir a la iglesia, son tres años evaluando y discerniendo la realidad de un estado y una iglesia que necesita mucho de Dios y de la Santísima Virgen María, de la evangelización, que no es solo celebrar misas, el sacerdote debe dar el plus al compartir el mensaje de Jesús.

Hemos implementado una ruta con cursos de formación, de crecimiento, “…entre más familias se llenen de Dios, jóvenes y niños recibirán testimonio de padres y abuelos que los evangelicen; que Dios bendiga a esas comunidades del decanato Nueva Vizcaya a sus parroquias, le invito a orar por los sacerdotes”, finalizó diciendo.