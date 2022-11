Denuncian campesinos animales sueltos en el llano de Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -Agricultores y campesinos de la región de los llanos, mostraron su molestia porque consideran que aun no es tiempo de que el ganado se presente en las parcelas, cuando aún queda cosecha por levantar, y el traer los animales provoca que se tengan mas perdidas de las que ya ha dejado un mal año, recalcaron.

Te recomendamos: Manada de 24 elefantes terminan alcoholizados en la India

Lo anterior lo mencionaron al detectar varios hatos de ganado que ya los traen pastando en algunas de las labores que ya se levantó el poco frijol que se tiene, pero a los lados aun quedan tierras sin que se haya levantado la cosecha, y eso causa daños a los propietarios, de ahí que solicitan que el presidente del comisariado ejidal Salvador Ayala, y las autoridades policiacas, hagan algo al respecto, no se puede permitir que se tengan animales cuando aun esta la cosecha en el campo.

Denuncian campesinos animales sueltos en el llano / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Lo mismo señalaron de los llamados pepenadores, personas que salen al campo a recoger matas de frijol en diferentes tierras, las juntan y con eso sacan un dinero al llevarlo a vender, pero muchos de estos llamados pepenadores, no se van a las tierras que ya están trilladas, sino que se van a las tierras donde aun no se levanta la cosecha, y eso ya no es pepena, es robo, y si las autoridades no detienen a este tipo de personas, baja mas la poca ganancia que se pueda tener en este de por si año malo de agricultura.

Apuntaron que es necesario que las autoridades ejidales y municipales a través de la dirección de desarrollo rural, hagan algo en estos dos casos, de por si las perdidas de los agricultores y campesinos es mucha, y con estas acciones no se le ayuda a la gente del campo absolutamente en nada, recalcaron.