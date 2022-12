Detectan más de 100 "aviadores" en Educación de Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Se ha detectado alrededor de 110 personas que no se encontraban en sus lugares y hay otros con hasta más de 20 años con “licencia” sin que se presentaran a laborar con plazas importantes, sueldos grandes, "digamos algo así como aviadores, sin embargo, se sigue revisando esta situación", indicó el subsecretario de Educación en la Laguna, Fernando Ulises Adame de León.

Respecto al recorte de personal el funcionario dijo, “estamos depurado la lista, pero hemos detectado entre 100 a 110 personas que no se han encontrado en sus sitios, pero se continúa con las revisiones”.

En cuanto a las personas que tienen más de 20 años sin presentarse a laborar y quienes cuentan con plazas importantes indicó, “seguramente se va a generar un proceso contra ellos, pero esto se definirá hasta que concluyan las revisiones y se tenga todos los elementos”.

Ante tal situación el funcionario educativo comentó, “con esto, la pregunta es, ¿Cómo no va a tronar esto? Pues tienen plazas importantes, con sueldos grandes, aunque en la revisión algunos de ellos han dicho: sabe qué, no, yo ya me voy, ya me voy a pensionar, no tienen vergüenza, pues hay quienes tienen cinco años de servicio y hasta 20 sin laborar”, dijo.

Por ello el funcionario estatal dejó en claro que se actuará legalmente, "no vamos a solapar esta situación, pues hemos detectado entre 100 a 110 personas que no se han encontrado y hay otros tantos que tienen licencia de hasta más de 20 años, que son acuerdos políticos”.

Sin embargo, el funcionario estatal aclaró que hasta el momento se desconoce cuántos son, pero se sigue con las revisiones y una vez teniéndola, se definirá cómo se va a proceder.





“Obviamente esta situación ha sido un fuerte golpe para la administración estatal, sobre todo porque apenas está iniciando, ya que van exactamente tres meses de que comenzó este sexenio y estamos enfrentando esta situación que afecta las finanzas”, dijo.

La situación ya se investiga a fin de sanear la problemática, pues tan sólo en la Laguna se han dado de baja a 10 personas que tenían una situación irregular, mientras que a nivel estatal hay 200.