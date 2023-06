GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -La tarde noche de ese pasado 20 de junio, que el alcalde David Ramos Zepeda, diera el banderazo de inicio a las obras de remodelación de los bulevares de la avenida J. Agustín Castro, a un costado del mercado municipal, aprovecho el momento para lanzar un reto a la ciudadanía, “vamos a ser ecologistas de a deberás, y no seamos solo ecologistas de redes sociales”, dijo.

Lo anterior sucedió porque la tarde de este mismo 20 de junio, que se dio a conocer el inicio de la obra, en redes sociales comenzaron los cibernautas a señalar que era una injusticia que se fueron a tumbar los arboles de los bulevares para construir estacionamientos, invitando a la comunidad a manifestarse contra ese daño a la ecología de Guadalupe Victoria.

Ecologista se manifiestan por remodelación de avenida J. Agustín Castro/ Foto: Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Al momento de tomar la palabra el alcalde David Ramos, pidió a la comunidad no dejarse llevar por la mala información, o la errónea información de redes sociales que solo buscan desestabilizar y crear confusión, “en estos bulevares que se reconstruirán, no se derribaran los árboles, y al contrario, donde no hay arboles se plantaran más de 25 nuevos”, apunto.

En ese momento fue cuando hizo el reto a la comunidad, “seamos ecologistas de a deberás, y no solo ecologistas de redes sociales”, detallando que en el departamento de desarrollo rural municipal se tienen arboles para plantar, los cuales son regalados, pero vamos aplanarlos y cuidarlos, no se vale estar criticando en redes, pero no hacer nada por cambiar nuestro entorno.

Comento que su administración municipal es ecologista, ha cuidado y plantado cientos de árboles, pero si les pide que por lo menos cada ciudadano haga el esfuerzo de plantar uno en su casa, patio o terreno apto para hacerlo, pero no plantarlo y dejarlo solo, vamos a regarlo, cuidarlo y juntos podemos hacer de Guadalupe Victoria, un municipio ejemplo en la ecología.

Apunto que en este municipio todos se conocen, saben quiénes son los críticos de redes sociales, pero en la realidad vemos y sabemos que no son capaz de plantar un árbol y mucho menos cuidarlo, ser ecologistas de redes sociales, solo para criticar no sirve, vamos siendo ecologistas de a deberás, vamos a plantando por lo menos un árbol cada uno, y entonces podemos ir poniendo la muestra a las siguientes generaciones para que se den cuenta que es urgente reforestar nuestro planeta.

En el mismo encuentro donde se dio inicio a la obra de remodelación de los bulevares, tomo la palabra el director de obras públicas municipales Israel Villarreal Hernández, quien detallo que en un bulevar solo se replantaran cinco arboles de los grandes, ya se tiene el espacio donde seguirán creciendo y dando oxigeno y bella sombra, pero en el lugar de donde se removerán estos cinco árboles, se plantaran por lo menos 21 arboles nuevos, siguiendo las instrucciones del alcalde de ser una administración publica municipal ecologista de a deberás.