Lerdo, Durango (OEM).- “En comparación con el dineral que cuesta este proyecto estoy viendo la falta de sensibilidad de la falta de CONAGUA, hay ocho ejidatarios afectados”, de manera textual, Juan Frayre, ejidatario de la comunidad de Álvaro Obregón, relató que fueron afectados por las excavaciones en predios parcelarios por parte del proyecto de Agua Saludable.

Un grupo de ejidatarios de la Comunidad de Álvaro Obregón, bloquearon e impidieron que los trabajos de excavación y reconexión en las inmediaciones o faldas del Río Nazas se sigan realizando, toda vez que se dicen ser afectados por estas maniobras.

Ejidatarios de Álvaro Obregón piden ser indemnizados por Conagua / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“Aquí tenemos ocho afectados porque ya les sacaron la vuelta a otros 8, eran 16, pero ya les sacaron la vuelta por la tubería que la pasaron a la margen del río y abandonaron una tubería que está arriba ya enterrada, no sé dónde está la logística que están empleando estas personas, se supone que son profesionales, no pueden dejar enterrados estos tubos”, indicó.

Señaló que era mucho más viable indemnizar a los campesinos ya que son fracciones de parcelas muy chicas, “estamos hablando de un 20 por 40, para la magnitud de la obra no es mucho, solamente que ya la molestia de los compañeros es que Conagua ya no nos contestan los teléfonos, optamos por detener la obra”, señaló.

Sostuvo que no están en contra de este magna obra hídrica, pero las formas a decir de los ejidatarios no han sido las más correctas, “no es justo que los compañeros se vean afectados en su patrimonio y con la magnitud de esta obra con un valor de más de 15 mil millones de pesos y se les hace dolor que con 200 mil pesos los indemnizan no es congruente, la pregunta es por qué no indemnizan a los compañeros, no van a conectar estos tubos hasta que los indemnicen”, señaló.