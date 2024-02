Ejidos en Lerdo se ampararán contra la Semarnat Federal por zonas protegidas

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- Para los 19 ejidos pertenecientes al municipio de Lerdo no es viable la decisión que está tomando el Gobierno Federal al incluirlos dentro del nuevo catálogo de Zonas Naturales Protegidas; en los próximos días se reunirán con cada uno de los representantes de dichas comunidades y buscarán un amparo contra el decreto emitido a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales (SEMARNAT).

Samuel Martínez, presidente de la Confederación Nacional Campesina en Lerdo, (CNC), quien también funge como comisariado del Ejido Los Ángeles, compartió que en el mes de noviembre se comunicaron vía telefónica para notificarle que dicha comunidad estaba incluida dentro de estas zonas de áreas protegidas.

Para los 19 ejidos pertenecientes al municipio de Lerdo no es viable la decisión de Zonas Naturales protegidas./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Textualmente, refirió el dirigente, que “Son 19 ejidos del municipio de Lerdo, ningún ejido va de acuerdo con el área protegida que ellos señalan, yo quiero decir que no hay ningún acuerdo con los ejidos, no hay ninguna convocatoria, ninguna reunión asentada donde consta tal o cual ejido este de acuerdo con dicha declaratoria de estas áreas naturales protegidas, yo he platicado con algunos con mis aliados y no han ido de acuerdo, de hecho no han hecho reuniones para ir de acuerdo y firmar que tengan un acta donde consta que si están de acuerdo con este proyecto”, expuso.

En contexto, el dirigente explicó que en toral son 19 ejidos pertenecientes a Lerdo que están dentro de esta catálogo de áreas naturales protegidas, de la Región Lagunera de acuerdo al documento emitido por la dependencia federal, son un total de 46 comunidades que abarcan en este proyecto ecológico.

“Yo entiendo sobre áreas protegidas por ejemplo lo del Parque Estatal Cañón de Fernández, es necesario que sea área protegida por lo que representa este espacio, hay regiones como por ejemplo en la loma, hay ejidatarios que tienen su Granadito en los agostaderos cómo va a ser posible que ahora les digan tú tienes 30 animales en 20 o 30 hectáreas, y vas a reducirse a 15 animales pues eso no es justo, de por sí que el campo está difícil y todavía aunado a esta situación es aún más complicado el escenario”, expuso.

Dijo que lamentablemente el Gobierno Federal se la ha pasado tomando decisiones al vapor, es necesario primero analizar cuáles áreas son las que se justifica este tipo de proyectos o decretos para no afectar a los ejidos lerdenses.

“Necesitamos primero revisar lo que es verdaderamente el área protegida, Y lo que si realmente si debemos proteger, hasta el momento yo veo aires protegidas que no que no es necesario”, indicó.

Admitió que como ha sido una constante, no los han tomado en cuenta por parte del Gobierno Federal para este tipo de proyectos por lo que aún están a tiempo para que a través de un amparo esta determinación a cargo de la SEMARNAT, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONAIP), y Área de Protección de Recursos Naturales, Ríos y Montañas de la Comarca Lagunera.

DATOS:

Son 2 mil 600 hectáreas las que podrían estar siendo afectadas