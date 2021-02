El municipio de Cuencamé ha sido muy apoyado por el gobierno Estatal de Aispuro Torres

CUENCAMÉ DGO. (OEM). –En el mes de septiembre del año 2019 que llegamos a la actual administración municipal, había quien apostaba que el gobierno del Estado no fuera atenernos o que a Cuencamé no llegaran las obras porque proveníamos de un partido político diferente al del mandatario, pero no fue así, Aispuro Torres es un gobernador municipalista que le ha ayudado mucho a la ciudadanía en general.

Lo anterior lo menciono la presidenta municipal Luly Martínez, al participar en el programa de la Grilla llanera de este matutino, el cual se desarrolló en el balcón principal de la presidencia de este municipio, donde recalco que una aliado fiel del desarrollo de la administración es sin duda alguna el gobierno Estatal, en cada momento hemos encontrado el respaldo del gobernador, obras y acciones que han venido a cambiar la vida de cientos de familias muy humildes, en la pandemia que vivimos siempre ha estado el mandatario presente para ayudar a los miles de cuencamenses lo más posible, dijo.

Puso como ejemplo la alcaldesa qué para la comunidad de Cuauhtémoc, del sur de este municipio, en este 2021 se tiene contemplada la construcción de una unidad deportiva que constan de una cancha de fútbol con pasto sintético, juegos infantiles, rehabilitación total del campo de béisbol y canchas de basquetbol, así como baños en el interior de la mencionada unidad, todo esto con una inversión de13 millones 630 mil 146 mil pesos, estos recursos con el apoyo del gobierno Estatal.

Agrego que en la comunidad de Emiliano Zapata, también de la región de los Llanos, se tiene prevista la construcción de un Domo de 495 metros cuadrados con una inversión de un millón 562 mil 396 mil pesos, también hay obras que vienen a cambiar la infraestructura de la cabecera municipal como la construcción de tres mil 466 metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico, esto en la calle Lorenzo Ávalos, esta obra incluye cordonería, banquetas e iluminación con lámparas solares, esta con una inversión de cuatro millones 420 mil pesos.

Reconoció la alcaldesa que desgraciadamente en el Gobierno Federal aún no se ha tomado una decisión sobre el programa del fondo minero, dónde hay una cantidad muy importante de millones de pesos que están autorizada dos desde el año 2017, recursos que aún no han llegado al municipio, pero sin embargo con un remanente del mismo fondo minero se ha logrado llevar Progreso a varias de las comunidades con una inversión de 16 millones de pesos, estas con la generación de casi dos mil empleos directos e indirectos.

Concluyo la entrevista la presidenta municipal Luly Martínez, asegurando que, desde el mes de septiembre del 2019, se tiene una radiografía completa de las necesidades de las 52 comunidades que componen esta municipalidad, tanto en el norte, sur y centro, donde se van atendiendo dichas necesidades conforme van llegando los recursos que por ley le pertenecen a la ciudadanía, pero siempre hemos estado y continuaremos con la comunicación constante con toda la población.