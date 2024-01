Comarca Lagunera, Dgo (OEM).- El empresario taurino y matador de toros en retiro, Jorge Mata. quien forma parte de “Pasión por el toro”, declaró que buscarán en todas las instancias abarcando el terreno legislativo blindar a la fiesta brava en el estado de Durango, y conservar una de las actividades que generan fuentes de empleo y derrama económica.

Mata quien es socio del también empresario del matador de toros en retiro, Arturo Gilio, reconoció que se debe aprovechar la coyuntura positiva que ha traído el regreso de la tauromaquia en la Plaza México y que en Durango sigue vigente, para lo cual tocarán todas las puertas para se convierta en una actividad protegida ante cualquier postura contra la fiesta taurina.

Explicó a detalle que se debe tener mucho cuidado y ser sigilosos a la hora de dar declaraciones, “tengo el apoyo de Tauromaquia Mexicana, son 16 abogados que tenemos, está el abogado uno de los más importantes que logró que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), voltearan y dijeran el fallo a favor, platiqué con él hace tres semanas en la Asamblea Anual en la Ciudad de México”, destacó.

Empresarios taurinos buscarán blindar la fiesta brava en Durango / Roberto Rodríguez Hernández | El Sol de La Laguna

El anuncio se dio en el marco de la presentación del cartel taurino del próximo festejo para el día 24 de febrero en la Plaza Alberto Balderas de Lerdo, Durango donde estará el maestro Joselito Adame y Arturo Gilio Quintero.

Sobre las corridas de toros en la Región Lagunera de Durango, enfatizó que en lo que tiene que ver con debatir y discutir el tema, en la entidad se hará todo lo posible por proteger, “tenemos bien cuidado el tema gracias a Dios”, aclaró.





Sentenció que para este año estará priorizando la actividad taurina con más corridas y aprovechar el auge, y bajarle un poco más a los espectáculos artísticos como los conciertos, ya que se busca seguir generando un semillero de novilleros para que en un futuro inmediato se conviertan en matadores de toros.

Aclaró que en lo que tiene que ver con la nueva versión de las corridas a la portuguesa él no está de acuerdo, ya que no es la ideología de lo que promueve Pasión por el toro, “en la cultura mexicana y en la cultura internacional de la cultura de la tauromaquia ese tipo de espectáculos no han funcionado, y no queremos que con tal de dar la nota o que te saquen un reportaje irte por ahí”, sostuvo.