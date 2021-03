En Canatlán, ayuntamiento no conmemoró el natalicio de Benito Juárez

CANATLÁN, Dgo. - (OEM).- Este domingo el Cabildo del municipio de Canatlán, Durango, no rindió homenaje al "Benemérito de las Américas" Benito Juárez con motivo de su natalicio, ya que no realizaron guardia de honor y tampoco colocaron la tradicional ofrenda floral.

La directora municipal de Educación, María Eugenia Sánchez Alvarado informó que se realizó el izamiento a la bandera por parte del personal de la Casa de la Cultura, "fue una ceremonia sencillita", mencionó.

Cada día 21 de marzo, era una tradición de parte del Ayuntamiento de Canatlán acudir ante el busto que en honor del presidente Juárez, que se encuentra en el jardín que lleva su nombre frente al edificio sede del Gobierno municipal.

En esta ocasión no hubo tal, el busto ubicado de frente a la Presidencia Municipal no recibió algún arreglo como tampoco el sitio y a diferencia de otras celebraciones cívicas realizadas ante la pandemia de la Covid -19, este domingo no se recordó al llamado "Benemérito de las Américas" por parte de los concejales.