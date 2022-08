GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Este jueves 25 de agosto en la cabecera de este municipio, se realizaba el proceso interno del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuando ingresaron al lugar un grupo de personas encapuchadas, mismas que tomaron urnas, boletas y todo lo que encontraron a su paso, para posteriormente quemarlo, esto ante la mirada de los presentes que no intentaron hacer nada para no verse agredidos por los jóvenes encapuchados.

Jacobo Flores Mendoza, quien se identificó como el presidente de la mesa de afiliación, en la unidad y movilización de asambleas distritales rumbo al III congreso Nacional ordinario para la unidad y la movilización del partido de Morena, detalló que fue alrededor de las 10:00 horas cuando entró un grupo de jóvenes encapuchados, a los cuales no pudieron identificar, quienes agarraron las boletas, urnas y todo lo que se estaba usando para el proceso y le prendieron fuego en el patio del salón de eventos Mándala de esta cabecera.

Encapuchados vandalizan votaciones internas de Morena en Guadalupe Victoria / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Asimismo, señaló que su responsabilidad es levantar el acta e informar de lo ocurrido al partido a nivel nacional, y serán ellos los que tengan la última palabra sobre lo que proceda, recalcando que en este momento no sabría si el proceso se reinstalaría o se cancelaba, pero puntualizó es que este "fue un acto de vandalismo que fue enviado por personas que no quieren que Morena como partido continúe avanzado, son personas que no quieren que la cuarta trasformación siga creciendo", dijo.

Mientras que algunas de las personas que se encontraban presentes señalaron que no intervinieron porque no sabían si esas personas, evidentemente jóvenes, estaban armados o pudieran causarles algún daño físico, solo se limitaron a grabar con sus celulares lo que ocurría.

Flores Mendoza reiteró que su responsabilidad es levantar el acta e informar, lo que ocurra después así como las medidas y decisiones que tomen los dirigentes nacionales, no está en sus manos, sin embrago lamentó que el partido viva este tipo de vandalismo, mismo que es causado por gente ajena al partido o personas desde el interior que no quieren que Morena crezca y se fortaleza, cayendo en las viejas prácticas de amedrentar a los simpatizantes y militantes.