GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM) - Estrella Moron García, delegada del 02 Federal de Durango del Partido Verde Ecologista de México, levantó la mano para buscar aspirar a una candidatura en este distrito y estar en coalición con los partidos de Morena y del Trabajo. Afirmó que cuenta con la capacidad, trayectoria, conocimiento en el territorio y experiencia en el gobierno para desempeñarse eficazmente. Incluso ha visitado municipios como Tlahualilo y Mapimí.

Sin embargo, se le cuestionó sobre las declaraciones de la diputada local de Morena, Ofelia Rentería, quien afirmó que Marina Vitela, ex candidata a la gobernatura por Morena en 2022, no debería buscar una candidatura para el próximo año debido a los malos resultados que tuvo durante su mandato como presidenta municipal de Gómez Palacio y porque ya no es bien vista por muchos morenistas.

Estrella Moron respondió: "Me parece lamentable que entre mujeres nos estemos atacando, cuando tanto hemos luchado, haciendo eventos, mencionando, participando en marchas, movimientos para realmente demostrar una sororidad y esto último no se está viendo. Es muy lamentable que se estén atacando entre mujeres, cuando se supone que debemos estar apoyándonos".

Estrella Morón delegada del distrito 02 busca unidad y sororidad / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Subrayó que la sororidad debería estar más presente en la política, ya que es donde las mujeres son más visibles. En política, es especialmente importante fomentar la unidad y dar ejemplo de apoyo mutuo.

Moron expresó su sorpresa por los ataques de algunas mujeres en el estado de Durango, incluidas diputadas, senadoras y exalcaldesas, contra Marina Vitela en lugar de trabajar juntas y promover la unidad. Además, señaló que Ofelia Rentería también fue parte del gobierno municipal durante la administración de Marina Vitela, por lo que cuestionó cómo puede criticar un gobierno al que ella perteneció y apoyó.

Cuando se le preguntó si en estos momentos Morena carece de unidad en el estado de Durango, Moron respondió que le sorprende que algunas mujeres militantes de Morena estén atacando a Marina Vitela en lugar de apoyarla. Lamentó que este grupo de mujeres esté causando controversia y buscando llamar la atención de esta manera en lugar de destacar por su trabajo.

Finalmente, Moron opinó que las legisladoras, como la senadora Margarita Valdez, deberían dar a conocer su trabajo y logros en lugar de utilizar ataques para destacar. Afirmó que desconoce el trabajo de la senadora Valdez y que es necesario que las legisladoras muestren su desempeño y logros como representantes del pueblo.