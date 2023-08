Familias de Cuencamé pagan hasta 400 pesos por pipa ante falta de agua potable

CUENCAMÉ DGO. (OEM). -La cabecera de este municipio, esta viviendo lo que se pudiera llegar a considerar una de las peores crisis por la falta de agua potable, ya que varios de los pozos que surten del vital líquido a los domicilios se les acabo el agua.

Cientos de familias de esta cabecera están pidiendo que las autoridades municipales, estatales y federales, hagan algo al respecto, pues se vive una terrible crisis por la falta de agua, y si quiere tener agua en su domicilio, requiere de comprarla a un costo aproximado de 350 a 400 pesos por cada descarga de la pipa, llegar una pequeña cisterna, agua que cuidándola mucho puede durar una semana, es decir que las familias tendrían que destinar aproximadamente mil 500 o hasta dos mil pesos por mes para tener este vital liquido en sus domicilios, aparte pagar el recibo del agua al sistema.

Habitantes de Cuencamé padecen falta de agua potable en sus hogares / Foto: cortesía |

Varias familias de esta cabecera fueron entrevistadas, señalando de las colonias como la Lomita o la ejidal, cada año se tiene el mismo problema de la falta de agua, el sistema les designa agua cada tercer día, ya con ese sistema las familias se programan para agarrar y almacenar el líquido, pero este año 2023, ha sido mucho más complicado, porque los mantos acuíferos están agotados, se manda agua cada tercer día a la red, pero solo una o dos horas, y no alcanza a llegar a las casas.

Imagen ilustrativa / Se vive una terrible crisis por la falta de agua / Foto: archivo | El Sol de San Juan del Río

Entrevistado al respecto el sindico de este municipio, Ismael Estrada García, reconoció que efectivamente el problema de la falta de agua en la cabecera es muy grave, y mas cuando se les informa que la falta de agua es porque los pozos están agotados, se quedaron sin agua, hay pocos pozos funcionando y de ahí se tiene que atender a toda la ciudad.

Detalló el sindico que ya se reunieron en cabildo para plantear el grave problema, y se trabaja en buscar soluciones, pero siendo muy claros, el problema es grave cuando se dice que los pozos se agotaron, si llegan las lluvias y los mantos acuíferos se recargan seria una excelente noticia, pero si eso no sucede, el problema se agranda machismo más, porque no es problemas de bombas, de falta de energía eléctrica o cualquier otra falla, el problema es que los pozos por la sequía ya no tienen agua, dijo.