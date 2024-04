Fenómeno migrante genera afectaciones al gremio ferrocarrilero

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Desde asaltos, retraso en los horarios de cada una de las corridas y pérdidas económicas son las situaciones que enfrenta también el gremio ferrocarrilero de la Región lagunera derivado del fenómeno migratorio a su paso por Gómez Palacio.

De acuerdo a la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), Las pérdidas económicas por el cierre de cruces ferroviarios en la frontera ascienden a 200 millones de dólares en dos días y la congestión de más de 10 mil carros de ferrocarril por la puesta en práctica de la medida para mitigar el aumento del flujo de migrantes.

En este mismo contexto nacional pero ya focalizado en la Región Lagunera, es una situación compleja para el gremio sindical de los ferrocarrileros.





Jesús Díaz López, dirigente del Sindicato Ferrocarrilero en Gómez Palacio, se trata de un fenómeno que sigue generando reacciones negativas si se refieren al hecho del retraso en el camino y horarios de los “vagones” que transportan todo tipo de mercancía o materia prima.

Citó que es algo bien sensible, “es algo que algo que la empresa pone también su parte, la parte del gobierno también, no queremos llegar a unos extremos que no son los deseados”, añadió.

De parte del gremio ferrocarrilero, “piensan que nosotros los ferrocarrileros somos los malos de la película, que paramos el tren porque nosotros queremos, los trabajadores perdemos, hay tanto para la empresa como también para nosotros como trabajadores”, indicó.

Dijo que en primera instancia tan solo detener los tres porque los indocumentados se montan a la bestia por más de 4 horas eso se va multiplicando y se suman pérdidas incuantificables.

“De aquí a que vienen y te relevan, y viene otra tripulación son otras ocho horas y si vamos de aquí a Aguascalientes estamos hablando de 14 a 18 horas aproximadamente”, sostuvo.

Al tanto que reconoció que los hermanos migrantes son seres humanos y envuelven un problema mundial complejo y del cual se generan conflictos.