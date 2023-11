GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Luego de conocer que alumnos han atravesado algún tipo de acoso por parte de maestros y no denuncian por temor a recibir represalias, la Federación de Estudiantes Universitarios de Durango (FEUD), instalaron una urna en la entrada de la Facultad de Ciencias de la Salud (FACSA), campus Gómez Palacio, para recibir las quejas por escrito y en forma anónima de los que se sienten afectados y estas denuncias puedan pasarla a la Comisión de Acoso en la administración central de la Universidad Juárez del Estado de Durango en la capital duranguense para su seguimiento.

Entrevistada al respecto, la estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB-UJED), Gómez Palacio, Alejandra Piña, presidenta de la FEUD en la Laguna, expuso que instalaron un buzón de quejas y denuncias este viernes y seguirá también el próximo lunes 13 de noviembre, para recibir el sentir de los estudiantes que externen cualquier tipo de acoso, abuso y violencia que hayan sufrido dentro de la universidad.

Nuestra intenciones recibir las quejas y darle seguimiento, darles asesoría a los muchachos, cómo actúan los protocolos de la universidad hacia la Comisión de acoso que tiene internamente para defenderlos.

FEUD Laguna instala buzón de quejas y denuncias de acoso./ Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Pregunta expresa, explicó, “Se han suscitado temas de acoso de todo tipo psicológico, sexual, estudiantil y demás, pero los muchachos quieren expresarse, quieren ser escuchados, que no se les silencia, quejarse, sin embargo existe un miedo por las represalias que puedan tomar cualquier tipo de docente hacia ellos”.

Dejó en claro que no van a permitir ningún tipo de violencia hacia los estudiantes, de ahí que esas denuncias son anónima y personal, para que puedan externar todo lo que sienten, todo lo que está pasando, si han vivido o sufrido una situación de estas, para darles el seguimiento correspondientes, ya que se conoce que hay señalamientos de alumnos a diferentes docentes de aquí de la universidad, principalmente en Facsa, pero respetamos su derecho de anonimato por mismo te mueras la represalias.

Asimismo indicó que todas las quejas o señalamientos que se reciban en esta urna, no se aseguraremos de qué lleguen a donde tengan que llegar, que es en la comisión de acoso que esta en la UJED, aunque aclaro que en cada universidad cuenta con un consejero de esa comisión y se actúa bajo protocolos, pero entendemos que los muchachos por ese mismo miedo a represalias no quieran poner una queja, denuncia o escrito hacia alguna autoridad educativa por la desconfianza, pero para eso estamos los de la Feud para no permitir ningún tipo de violencia hacia los alumnos.

Cómo hace el anterior indicó que desde las 10:00 de la mañana instalamos este buzón de quejas y permanece hasta las 16:00 horas, pero el próximo lunes también se instalará en la entrada a Facsa y si se requiere, también el martes, posteriormente se abrir la caja para conocer cuántas quejas y/o señalamiento se reciben para enviarla a la UJED en la ciudad de Durango y presionar para que la misma Comisión de acoso venga a esta facultad a solucionar directamente los casos que le vamos a presentar, así como también que se abran carpetas de investigación, compruebas y todo lo que tenga que pasar.

Para finalizar, Alejandra Piña reitero el llamado a todos los estudiantes que hay un atravesado una estación de esta naturaleza para que acudan a fax a Laguna parque pongan su queja o denuncia anónima, porque nuestra posición es la de no permitir ningún tipo de violencia contra los alumnos en las facultades o universidades, además aclaro que este buzón no pasará por las autoridades académicas internas en la Laguna, ya que va directamente a la administración central mediante la Comisión de acoso para que tomen cartas en el asunto.