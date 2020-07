Gómez no debe ser rehén de un grupo

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- “No se vale que un grupo minoritario de transportistas por diferencias entre ellos, obstaculicen y afecten a terceras personas, además irrumpen la tranquilidad ciudadana”, afirmó el subsecretario de Gobierno en La Laguna, Manuel Ramos Carrillo.

Sin embargo, dejó en claro que las indicaciones del mandatario estatal, José Rosas Aispuro Torres, es que el Gobierno de Estado a través de esta Subsecretaría sea un vínculo entre las partes en conflicto, a fin de llegar a acuerdos a través del diálogo.

Comentó que las autoridades estatales en todo momento se ha mostrado respetuosas de los problemas internos sindicales que han surgido entre la dirigencia de la CATEM y transportistas exintegrantes de esta misma organización, pero lo que no vamos a permitir es que, tratándose de un conflicto interno de un grupo minoritario y no de todo el transporte de carga, vamos a permitir las afectaciones al tránsito vehicular, principalmente porque la solución no depende del Gobierno Estatal en este particular asunto.

“El municipio no puede ser más rehén de intereses de unos cuantos, por eso no estamos dispuestos a tolerar más bloqueos y manifestaciones generadas por problemas o interés de algunos, pero si ellos (transportistas) tienen conflictos, pues existen los juzgados u otro tipo de instancias legales para dirimirlos”, señaló.

Sin embargo, dijo ser respetuoso de las manifestaciones que cualquier ciudadano pueda realizar, pero deben ser en forma pacífica y sin afectar a terceros, pero no avalamos las protestas entre materialistas de dos sindicatos, usando las vialidades y entorpecer el tráfico para disputarse el trabajo o bien para encontrar solución a los adeudos entre unos y otros.

“El derecho a la manifestación pacífica, es un derecho humano, también se debe observar el contenido de las libertades de otros, el respeto sin reacciones que trastoquen el orden público o sin uso abusivo, ya que la ciudadanía también debe acceder a un tránsito libre, según se señala en la Constitución”, señaló.

“Lamentamos que transportistas hayan tenido problemas internos sindicales que hayan derivado recientemente en el bloqueo del periférico y la carretera a Chihuahua, pero no podemos permitir que esto vuelva a pasar, nosotros (Gobierno del Estado) somos respetuosos, podemos ser mediadores a solicitud de ellos pero no estamos de acuerdo en que se realicen bloqueos que afecten a terceros por situaciones que no están en nuestras manos resolver porque son problemas sindicales internos”. Finalmente agregó que hay otras instancias en las que pueden acudir para resolver sus problemas internos y de intereses y pueden ser a través de denuncias en las instancias legales.