GUADALUPE VICTORIA, DGO. (OEM). - La doctora María de Jesús de Paz López, quien es la directora encargada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en este municipio, después de ofrecer una conferencia sobre la importancia de la detección del cáncer de mama, declaró para El Sol de Durango que lamentablemente se ve que aún continúa el machismo, evitando que cientos de mujeres de la zona rural acudan a la revisión médica y detección, en su caso, del cáncer.

Lo anterior lo señaló la directora al ser cuestionada si en este mes que se le ha dado muchísima difusión por parte del gobierno del Estado y los municipios, ha aumentado el número de mujeres que acuden al IMSS en busca de una revisión médica, señalando que la difusión y el interés de la esposa del gobernador Marisol Rosso y del municipio en Guadalupe Victoria, han sido muy importantes, pero lamentablemente no se ha sentido que aumente mucho la presencia de mujeres buscando la revisión y la detección médica, y esto puede seguir siendo a causa de que los hombres, los esposos, no permiten que sus mujeres sean revisadas por un médico.

Hombres deben fomentar la detección del cáncer en sus familias / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Reiteró que como esposos, como los hombres del hogar, no solo deben permitir que sus mujeres sean revisadas cada cierto tiempo, sino que ellos mismos las deben llevar y convencer en caso de que ellas no quisieran, porque no deben olvidar que la mujer es el pilar del hogar. "Nos ha tocado ver muchos casos donde las mujeres se enferman y cuando llegan al médico, ya es demasiado tarde, y esa persona fallece; el hogar se desmorona, y eso lo deben tomar en cuenta los hombres. Es su obligación velar y buscar que sus esposas estén sanas, y si resultan con algún detalle de esta enfermedad, ser atendidas de manera inmediata".

El IMSS tiene las puertas abiertas para que todas las mujeres de la región acudan a realizar sus estudios de Papanicolau para prevenir el cáncer cervicouterino, así como la prevención del cáncer de mama. Recordando que el IMSS-Bienestar es para prevenir enfermedades, y en muchos casos, si se hacen sus estudios a tiempo, es muy alto el porcentaje de posibilidades de salvar la vida y tener una manera de vivir digna al lado de sus hijos, de sus maridos o de su familia en general. De ahí la importancia de que acudan no solo en este mes, ya que durante todo el año el IMSS los atiende.

Apuntó la doctora María de Jesús de Paz López que el IMSS-Bienestar está para prevenir enfermedades en toda la población en general. Quien demande una consulta será atendido. "Este tema es de atención médica universal, y nos gustaría tener muchas mujeres que estén tomando el hábito de revisarse cada año o como el médico se lo indique, porque esto nos da la oportunidad de poder detectar algún problema de cáncer y atenderlo. Podemos salvar vidas si llegan a tiempo. Tener cáncer no necesariamente es sinónimo de morir si se atiende a tiempo", recalcó.