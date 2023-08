Homero Martínez se compromete a cumplir el laudo laboral

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- Luego de que se logró negociar favorablemente con tres extrabajadores por el tema del laudo laboral, se les liquidó al 50 por ciento, de ahí que de 54 que eran, restan 51, pero lamentablemente dos fallecieron y no hay juicio testamentario, por lo que quedan 49 y tres más están por solucionarse su situación.

Así lo declaró el alcalde Homero Martínez Cabrera al término de la sesión de Cabildo, detalló, “se logró negociar con tres extrabajadores su liquidación que quedó al 50 por ciento, de ahí que, de alrededor de 6 millones que se iban a erogar, quedó en unos tres millones de pesos, además, se disminuye el número de extrabajadores a los que se les tiene que liquidar, pero este tema del laudo laboral es un gran reto para el municipio”.

Asimismo indicó que el tema de los extrabajadores se sigue atendiendo, sin embargo restaban 51, pero lamentablemente hay dos personas que fallecieron y en eso no tenemos tema testamentario, no tenemos juicio sucesorio, no tenemos beneficiario, de ahí que el compromiso queda en 49, además de que se está en negociación con otros tres en el área jurídica y está muy cerca de llegar a una negociación, pues son cantidades menores, debido a que han ido cobrando los 10 mil pesos que se pagaban cada mes y a uno ya se le debe cien mil, a otro 70 mil y un tercero 5 mil pesos y en los próximos días se solucionará para bajar a 46 extrabajadores.

Sin embargo, respecto a los tres extrabajadores a quienes se les liquidó apenas el día de ayer miércoles, a una persona le tocaban 2.5 millones, otros 2.2 millones de pesos y uno más 1.8 millones de pesos, lo que representaba poco más de 6 millones de pesos, pero se logró hacer una negociación para entregar el 50 por ciento y esto también hay que resaltar la voluntad de los extrabajadores.

El presidente municipal comentó que es un tema que estará atendiendo puntualmente en estos próximos dos años que le restan de administración, con el principal objetivo de ponerle fin a ese histórico problema que data del año 2007 y dijo espera tener los recursos económicos y sobre todo la voluntad de los ex trabajadores para lograr llegar a buenas negociaciones par terminar con este problema.