Integran en Guadalupe Victoria programa para prevenir violencia de género

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –La mañana de este lunes 27 de marzo, dio inicio en este municipio el programa de “Punto Violeta”, con el cual se trabajará intensamente en la prevención de cualquier forma de violencia en contra de las mujeres, porque son y seguirán siendo una prioridad para este gobierno, se trabaja intensamente en la prevención de delitos en contra de las mujeres.

Lo anterior lo menciono la directora del Instituto municipal de la Mujer Sandra Ortiz, quien detallo que el alcalde David Ramos Zepeda, esta muy interesando en que se puedan abordar todos los temas y formas necesarias para prevenir los delitos, agresiones y acciones que vayan en contra de las mujeres, y se ha decidido trabajar fuertemente en la prevención, y no solo en las mujeres adultas, sino iniciar con la concientización y prevención desde las escuelas primarias, secundarias y preparatorias, hasta las de nivel superior.

Reconoció la directora del instituto, que la prevención de agresiones, no solo son cuando ya sucedió un hecho, sino el concientizar a las mujeres que no están solas, que existen lugares donde son escuchadas y ayudadas en todos los aspectos, ya que se cuenta con personal de psicología, abogadas, trabajo social y el apoyo que sea necesario, reiterando que el primer interesado en que se prevenga y erradique la violencia contra las mujeres, es el alcalde David Ramos, y con su total apoyo el Instituto Municipal de la mujer trabaja fuertemente en la prevención, dijo.

Apunto la directora Sandra Ortiz, que, como instituto, como gobierno, se hace todo lo posible por atender los casos que llegan, pero hay un grave problema cuando las mujeres se desisten de las denuncias, cuando las convencen de que no volverá a pasar, cuando sienten el temor o tienen la codependencia y no denuncian, no se dejan ayudar, ahí como como gobierno se nos amarran las manos, ya no podemos hacer mucho, de ahí que para terminar con la violencia contra la mujer, debemos de trabajar todo, sociedad, gobierno, escuelas, todos juntos podemos prevenir y evitar más agresiones, dijo.