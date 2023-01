CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Raúl Olmo Fregoso Bailón, profesor-investigador de tiempo completo en la Universidad de Texas Rio Grande Valley, Estados Unidos estuvo en la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, dialogando con el alumnado, conociendo las instalaciones.

Acompañado de la directora, Alma Guadalupe Salazar Castañeda, el ilustre visitante tuvo especial énfasis en dialogar con los estudiantes provenientes de la región indígena de Durango, conocer sus lenguas y contextualizar su preparación académica, sus aspiraciones para en un futuro ellos puedan trabajar en sus respectivas comunidades.

Investigador comparte dialogo con alumnos de la Escuela Normal Rural Aguilera./ Foto: Cortesía

Fregoso Bailón es investigador en el tema educativo y sus trabajos han sido publicadas en espacios como el Handbook of Theory and Research in Cultural Studies and Education (Springer), Keywords in Radical Philosophy and Education (Brill) así como en revistas académicas tales como Bilingual Research Journal, Revista Historia de la Educación Latinoamericana, Policy Futures in Education, Contextualizaciones Latinoamericanas, Revista Tempos e Espaços em Educação entre otras.

Además es miembro de la Catedra UNESCO en Democracia, Ciudadanía Global y Educación Transformadora.

En su recorrido, Raúl acompaño a los jóvenes en el comedor, quedando el compromiso de establecer vinculaciones académicas con la Universidad de Texas Rio Grande Valley, lo que representa un espacio de oportunidades para la Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, puntualizó la directora Salazar Castañeda.