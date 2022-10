Jesús Álvarez, electo presidente de comité vecinal en fraccionamiento de Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Jesús Álvarez Obregón fue electo presidente del Comité de Vecinos del fraccionamiento Soledad Álvarez, en la ciudad de Canatlán, en asamblea extraordinaria realizada por el gobierno municipal a través de la secretaría del ayuntamiento, la tarde de viernes.

Conocido salón de diversiones de dicho conjunto habitacional fue el marco en el cual el secretario del ayuntamiento Javier Reyes Solís y su auxiliar Pedro Isaac Sariñana realizaron los trabajos, ante la asistencia de varias decenas de habitantes del conjunto habitacional, que respaldaron la planilla única presentada.

Jesús Álvarez, electo presidente de comité vecinal en Canatlán./ Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Las carteras o espacios contemplados como propietarios macaban a Jesús Álvarez Obregón en la presidencia, mientras que de auxiliares 1, 2 y 3 estuvieron Claudia Aracely Álvarez Guajardo, Víctor Hugo Noriega y Manuela Luisa Ojeda, en forma respectiva.

Ellos, acompañados de los suplentes, entre ellos María Guadalupe Orozco Escobar, rindieron la protesta de ley ante el Secretario Reyes Solís, aceptando las facultades y obligaciones referidas en los artículos 100 y 104 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango.

Fue una asamblea realizada en ambiente de cordialidad, donde se tocaron diversos temas, entre ellos el estar preparados para poderle hacer frente a contingencias que pudieran presentarse, recordando que este conjunto habitacional fue el más afectado durante el desbordamiento del arroyo Mimbres, que provocó la inundación a ésta y otros seis asentamientos humanos.

Entre los asistentes estuvo el vecino Teodoro Ortiz Parra, ex alcalde y ex diputado local, quien se refirió a la necesidad de promover ante las instancias de gobierno acciones que permitan hacerle frente a una contingencia de inundación. No es buscando cerrar la barda con la colonia H. Ayuntamiento para evitar que nos entre el agua a nuestras viviendas, sino ser empáticos y trabajar de manera unida y coordinada para enfrentar ésta y las demás contingencias.

Se refirió también a los servicios básicos que presta el gobierno local, como la recolección de basura y el evitar la música fuera de los decibeles permitidos en la vía pública así como el mantener comunicación con las autoridades respecto a los trabajos preventivos en el arroyo Mimbres.