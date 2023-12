Lety Herrera realiza emotivo encendido navideño

Gómez Palacio, Durango (OEM).- “Solo les quiero decir que disfruten la vida, que nos perdonemos los unos a los otros, que nos amemos como hermanos, como gomezpalatinos que de verdad perdonemos, que de verdad de corazón dejemos atrás cualquier insulto, cualquier discusión; démosle gracias a Dios porque tenemos vida y salud”, citó de manera textual, la alcaldesa, Leticia Herrera Ale.

Te puede interesar: Se enciende la navidad en Lerdo

Con este mensaje emotivo, Presidenta municipal Leticia Herrera Ale, acompañada de su Cabildo y de la Diputada Federal Gina Campuzano, realizó el encendido navideño con la iluminación del pino, Nacimiento monumental y la Inauguración de la Villa Navideña en la Explanada de la Presidencia Municipal y el Paseo Independencia.

Con los sentimientos a flor de piel, la edil recordó ante una concurrencia que no le importó la lluvia que comenzó a caer en esta zona de la ciudad, citó que para ella es y serán días especiales, “Para mí es un día muy especial, ustedes saben que en estas fechas he perdido a mí padre, Don Carlos, he perdido a mi hermano”, detalló.

Dijo que como ha sido fiel a su palabra concluirá su mandato como alcaldesa y no dejará la silla edilicia acéfala, sino que, al contrario, cumplirá con su compromiso ante las y los gomezpalatinos sin cobrar un solo peso ya que fue cuna promesa de campaña de donar su salario, por lo que así ha estado aconteciendo.

Municipios Lety Herrera entrega 200 tablets a estudiantes de Gómez Palacio

“Yo quiero decirles que mientras Dios me siga prestando vida y salud y el Pueblo de Gómez Palacio quiera que yo siga sirviéndoles aquí voy a estar para ustedes sin cobrar un solo centavo, regresándoles ese sueldo que ustedes me dan a toda la gente, Feliz Navidad, Feliz año nuevo, que Dios los bendiga a todos y a todas; que la felicidad reine en todos y en cada uno de los hogares de ustedes yo les reitero mi corazón, mi cariño y mi aprecio y que aquí voy a estar hasta el último día de mi gestión, yo quiero decirles en este momento que es de paz y de tranquilidad y, de amor, yo no me voy a ir a ninguna candidatura porque yo hice un compromiso con el pueblo de Gómez Palacio y lo cumplo hasta el día que se termina”, exclamó la edil.

Lety Herrera realiza emotivo encendido navideño / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de la Laguna

Posterior a este mensaje de la alcaldesa Leticia Herrera Ale, el Padre Fernando Contreras realizó la bendición del Nacimiento Monumental y al final se realizó un recorrido por todo el complejo navideño.