Libros de texto violan la Constitución Mexicana: Rodolfo Silva

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- "Los nuevos libros de texto violan la Constitución Mexicana debido a que en el artículo tercero constitucional indica que la educación debe ser laica y gratuita y el significado de ser laico es, no fanatismo, no dogmatismo, no poner a los niños en un crédito como soldados como en la extinta Unión de Repúblicas Soviética Socialistas (URSS), hoy Rusia", así lo declaró Rodolfo Silva, representante de la Asociación de Escuelas Particulares.

Abundó al decir que también el artículo tercero constitucional nos dice que la educación debe ser crítica y analítica y si es dogmática no puede ser ni crítica ni analítica, tiene que ser plural de pensamiento y atentar con niños de cinco a seis años para meterles el comunismo sin ninguna base para poder defenderse mentalmente es un crimen.

Libros de texto violan la Constitución Mexicana, asegura la Asociación de Escuelas Particulares / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Pero agregó que el problema de los libros de texto en nuestro país no es de un grupito o de unos cuantos mexicanos pensantes, este problema es de la patria, porque el grupo que está en el poder que vienen de Morena y el Partido del Trabajo quieren que México se vuelva comunista.

Dijo, “ellos firmaron un acuerdo en Sao Paulo, Brasil donde se comprometieron en un foro que fundó el extinto líder cubano Fidel Castro, así como Inacio Lula da Silva, el extinto presidente de Venezuela Hugo Chávez y otros, para que todos los países de Latinoamérica se vuelvan comunistas, por eso es un problema de la patria, pero si alguien quiere estar como Cuba o Venezuela, que saboree sus cadenas, pero si queremos ser libres, necesitamos luchar en unidad”.

Madres, padres y familias les invitamos a conocer el catálogo de los Nuevos Libros de Texto Gratuitos para el ciclo escolar 2023 - 2024 de educación primaria. 📚#LibrosQueTransforman



🧐Puedes consultarlos a través de: https://t.co/s2HwfGrLbc pic.twitter.com/0eIoBTexN1 — SEP México (@SEP_mx) August 9, 2023

Asimismo mencionó que en los acuerdos de ese foro de Sao Paulo, ya se está aplicando en México, "pues lo primero es militarizar al país por este hombre (refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador), además quería quitar al Instituto Nacional Electoral y no lo dejamos, incluso también está en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, por eso la estamos defendiendo".

Rodolfo Silva puntualizó, “vivimos en un sistema federalizado, no centralista, pues el centralismo lo quiso imponer Antonio López de Santa Ana y no se pudo y esta persona que vive en el palacio de gobierno más caro del mundo y que tiene a su hijo estudiando en el colegio de Inglaterra más caro del mundo, quiere que los niños de las escuelas públicas y privadas sean ignorantes, aparte de miserables como el mismo dice , porque una vez dijo, a mí me interesan los ignorantes y los miserables, porque con ellos podemos contar”, señaló Rodolfo Silva.

Libros de texto violan la Constitución Mexicana, asegura la Asociación de Escuelas Particulares / Foto: archivo | Adriana Márquez | El Sudcaliforniano

Sin embargo, señaló, “por eso como dijo el presidente del PAN, que el propósito de estos libros de texto, son perversos, pues sólo busca agredir la inocencia de los niños para que después haya lucha de clases, por ejemplo, en los libros viene los que mataron al empresario regiomontano Garza Sada haciendo alusión que fueron héroes, lo cual es lamentable, también viene que los emprendedores, aquellos los que tienen una tiendita, un negocio, son los explotadores y vos soy los explotados”.

Expuso que el actual gobierno federal no se conforma con nuestros impuestos, sino que un día sí y otro también nos está dividiendo, insultándonos, pero ahora también lo está trasladando a la niñez, por eso los padres de familia debemos defender a nuestros niños de esa agresión.