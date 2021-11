Mediante encuestas Morena definirá candidato para la gubernatura de Durango

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- Somos 14 registrados como aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura de Durango, seis mujeres y ocho hombres, quienes firmamos un convenio de respeto, además la equidad de género se definirá junto con la encuesta que se llevará para definir al candidato o candidata.

Lo anterior lo dio a conocer Manuel Espino Barrientos, quien señaló haberse registrado para aspirar a la candidatura de Morena al Estado de Durango y dijo confiar en el método científico que es a través de las encuestas, y en caso de no ser el elegido, solicitaré permiso al presidente Andrés Manuel López Obrador para renunciar en definitiva al cargo de Comisionado del Servicio de Protección Federal y poder acompañar a quien sea candidatas y candidatos a la gubernatura y alcaldías.

Agregó, “tengo licencia de mi cargo hasta el próximo 15 de diciembre, pero mi intención sería presentar mi renuncia definitiva el 1 de diciembre”.

Los 14 aspirantes son: Marina Vitela Rodríguez, Maribel Aguilera Chaírez, Margarita Valdéz, San Juana Carrillo Rodríguez, Marta Olivia García Vidaña y Bertha Alicia Reséndiz Aragón; mientras que por la parte masculina son; Alejandro González Yáñez, Manuel Espino Barrientos, José Ramón Enríquez Herrera, Roberto Delgado Gallegos, Santiago David Fierro Martínez, Iván Gonzalo Limones Gaitán, Andrei Iván Maldonado Espinosa y Carlos Francisco Medina Alemán.

“Me parece bien que haya mucho interés de los morenistas en buscar la candidatura a la gubernatura de Durango en las próximas elecciones del 2022 y quien sea el elegido, lo vamos a respetar y apoyar, pero si yo resultara ser el candidato, no tengo duda que haré una buena tarea”, dijo.

Manuel Espino se registra en proceso interno de Morena/ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Respecto a la encuesta, indicó que esta será domiciliaria y se van a aplicar mil 200 en distintas secciones electorales que se escogerán de manera aleatoria en el Estado de Durango, pero dijo no saber cuándo se levantará la encuesta, ni qué empresa encuestadora, pero el resultados deberá ser antes del 2 de enero, ya que ese día iniciarán las precampañas internas.

“Independientemente de que yo resulte postulado o no, apoyaré a quien quede, yo me afilié al partido Morena no para tener un compromiso de voluntarios, sino de obligación, yo sé lo que implica estar afiliado a un partido, significa obediencia a las decisiones tomadas en los órganos de dirección, significa apego a los postulados y a los lineamientos establecidos en los estatutos, así como en los documentos básicos, pero implica sobretodo disciplina para sumar voluntades ciudadanos al proyecto del partido y para poner la propia, al servicio del Morena sin regateos”, aseguró.

Se le preguntó si firmaron un acuerdo entre los aspirantes y respondió, “sí, firmamos un documento donde los que levantamos la mano para buscar la candidatura a la gubernatura, nos comprometemos a respetar el procedimiento, el resultado, a los demás participantes, a los militantes, a la vida interna del partido y vamos bien”.

¿Confía en las encuestas?, se le inquirió y dijo, “Sí confío en el método científico que se definió y confío en el compromiso del partido qua van a hacer encuestas bien aplicadas, bien valoradas sin sesgo de ninguna índole”.

Cuándo se define si será mujer u hombre?, respondió, “Se va a definir junto con la encuesta, pues la encuesta también va a definir el género, reitero, se van a levantar mil 200 cuestionarios domiciliarios y se van a aplicar a mitad hombres y mitad mujeres, en una sección se aplicará una encuesta para hombres y en otra para mujer y así, a fin de obtener opiniones igualitarias, la encuesta va también a preguntar si se prefiere hombre o mujer”.

Aunque reconoció que las encuestas han sido muy satanizadas, pues las que se publican todos los días, todas sin excepción y lo sé bien y por lo menos 3 me han hablado para decirme, “te subo y por cada punto que incrementes, te cobro equis cantidad”, eso es como darse mentiras uno solo, todas las encuestas están “cuchareadas”, de ahí que es bueno que el partido no de a conocer quiénes son las empresas encuestadoras, esto para evitarle a alguien buscar a la empresa y llegar a un “acuerdillo”, señaló.

Si no fuera usted el agraciado, se iría a otro partido?, respondió tajantemente, “No”, inmediatamente se le inquirió si le guarda lealtad a ciegas al presidente Andrés Manuel López Obrador, y dijo, “Lealtad a ciegas no, pero al presidente de México hay que apoyarlo incondicionalmente, pero sólo en todo aquello que sea para bien del país, si el presidente comete un error pues hay que hacérselo ver, al presidente le tengo mucha confianza y mucha lealtad, mucho afecto por su congruencia personal, concluyó Manuel Espino.