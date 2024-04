Migrantes narran como una pesadilla su paso por México

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- “Yo estoy embarazada, a mí me corretearon, me arrastraron, me separaron de mi familia; esa gente es muy mala, están atacando a la gente que lo único que quieres es salir de aquí”. Así, de manera textual y contundente narró Samantha, una joven mujer originaria de Ecuador que es acompañada por su esposo y su ‘niñito’ de dos años que viajan desde el mes de enero en busca del sueño americano.

De nueva cuenta desde hace ya cuatro días personas originarias de países como Ecuador, Venezuela, Honduras y Colombia continúan sin poder avanzar su trayecto a bordo del ferrocarril y se quedaron varados en Gómez Palacio, en la colonia Santa Rosa.

Agradecen a la comunidad lagunera que les ha tendido la mano / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Ellos, son conscientes que entre más tiempo permanezcan estacionados en la Laguna van a seguir ocasionando situaciones de acumulación de basura, riesgos latentes de alguna enfermedad así como un sinfín de posibles altercados con la autoridad.



Señalan a personal del Instituto de Migración, La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano los principales violadores de sus derechos humanos al no permitirles avanzar y aunado a ello comer presuntos actos de acoso y persecución.

Señalan a personal del Instituto de Migración, La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano los principales violadores de sus derechos humanos / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Samantha, narró que han vivido de todo durante su paso por México, primero agradeció la ayuda de muchas personas de la Laguna, “nada que ver con Migración, es gente que viene del sector en camionetas que nos dejan comida, nos regalan colchas para arroparnos”.

“Migración no hace nada más que tenernos cautivos y secuestrarnos aquí porque no nos quieren dejar salir, nos quieren tener presos, lo único que quiere uno es llegar a su destino, no queremos estar en México, no nos dejan salir, queremos irnos, nos cambian las rutas el tren, hablan con los choferes del tren para que uno no pueda salir, nos montaron como en tres trenes para confundirnos”.

Narró que a pesar de que ella está embarazada y no ha sido motivo para que las autoridades se detengan, “me arrastraron cuatro chicas de Migración”, señaló.





Alexander, un joven procedente de Venezuela, compartió que él decidió dejar su país con la intención de cambiar de vida, y no es posible que por los motivos por los cuales se exilió se encuentre en la misma situación de riesgo, persecución y violaciones.

“Venimos huyendo de un país donde la discriminación, donde el mismo gobierno está acosándonos, el cuerpo policial de México es el que está actuando contra nosotros, porque dice que nos va ayudar, no nos ayudan lo que hacen es que nos devuelven a Tapachula, Chiapas incluso hasta ellos mismos nos secuestran, nos quitan nuestras pertenencias, nos bajan de los trenes en pleno desierto sin comida sin nada”, sostuvo.

Refirió una vez más como lo han hecho el resto de los hermanos migrantes de otros países que la única petición al personal del Instituto Nacional de Migración es que los dejen continuar su trayecto.

“Tenemos medio de migración, si yo hubiese sabido esta experiencia nunca hubiera dejado mi país”, explicó el hermano Migrante.