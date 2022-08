Militante narra las agresiones que sufrió durante las votaciones internas de Morena

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“Vine a ejercer mi derecho al voto y apoyar a los candidatos de mi preferencia y yo lo único que pedía es que los candidatos, todos sin excepción pudieran estar adentro para vigilar que las boletas no estuvieran llenas o que no estuvieran inflando las urnas eso era todo lo que yo pedía”, afirmó Karla Márquez militante morenista quien fue agredida física y verbalmente, además fue sacada del área de votación esposada.

Te puede interesar: Entre agresiones y violencia inicia la votación interna de Morena en Gómez Palacio

En entrevista para El Sol de Durango, afuera de las instalaciones de la expo feria de Gómez Palacio donde se desarrollaba la elección interna de Morena para elegir Consejeros Delegados del distrito 02 Durango, Karla explicó la forma salvaje en que fue tratada y además dijo que hubo otros morenistas que fueron agredidos.

“Vine para apoyar a mi candidato que se llama Guadalupe Castro y Sergio del Rivero, incluso a ellos también los golpearon y hasta los amenazaron, incluso a otro aspirante a delegado de nombre Alejandro Rodríguez también lo golpearon y hasta al hospital lo mandaron, según se traía fuertes golpes en su nariz, además le quebraron su celular”, dijo.

🔴 Durante la votación interna de @PartidoMorenaMx en #GómezPalacio un grupo de seguridad civil detuvo, agredió y esposó a una militante morenista.



📹 Cortesía https://t.co/dC5VulKanu pic.twitter.com/whVxXuHy9L — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) August 25, 2022

Explicó que llegó a temprana hora con una de las candidatas a delegada consejera para verificar que se desarrollara bien la jornada electoral, incluso nos permitieron el ingreso, pero una vez al interior del pabellón ganadero donde se instalaron las urnas, le pregunté a la presidenta de la asamblea, Maribel Guillen Arroyo, porque se supone que son los que van a estar vigilando la elección interna de Moreno, le empecé a decir que era necesario que los candidatos a consejeros estuvieran presentes para que se dieron cuenta que se desarrollaría bien las elecciones, ya que la vez pasada hubo boletas rellenadas y otras irregularidades.

Pero en esos momentos en que estuve dialogando con ella, me dijo que no se podía que estuvieran los candidatos y le dije que a ella quien la autorizó como presidenta, porque debe de haber “suelo parejo”, pero en eso, llegó un grupo de hombres y mujeres vestidos con pantalón café y blusa negra (denominados cinturón civil de seguridad) y me empezaron a gritar que ya que me iban a sacar y que me iban a golpear.

En ese momento saqué mi teléfono para grabar donde le estoy preguntando a la presidenta Maribel Guillen que ¿por qué no puede haber vigilancia por parte de los candidatos? y cuando estuve tomando un video, se acerca uno y me golpea en la mano y me arrebata el celular.

El día de hoy se realizarán las Asambleas Distritales Extraordinarias en distintos estados del país, con el fin de repetir el proceso de elección de congresistas nacionales donde hubo irregularidades.



¡Participa!



Ubica tu centro de votación en:https://t.co/iIrecjsy35 pic.twitter.com/6d4P8cg7qZ — Morena (@PartidoMorenaMx) August 25, 2022

Inmediatamente el mismo sujeto me dobla la mano y a su vez le habla a otras personas por radio diciéndoles que lo auxiliaran, por lo que llegó más personal de ellos y me agarran entre varios y comienzan a golpearme, me doblan las manos y me esposan y me sacan del pabellón.

Luego me pusieron en el cofre de una camioneta donde estuve agachada, pero me seguían golpeando en el estómago y me preguntaban ¿quién más estaba grabando? y después llegaron más elementos y dijeron que me iban a mandar a la fiscalía, luego procedieron a quitarme la mochila y comenzaron a grabar como queriendo justificar que yo iba a “reventar” la asamblea electoral, pero yo le dije cuando me estaban grabando, que abrieron la mochila para que vean que no traía nada y en eso me aventaron la mochila y dejaron de grabar y yo misma abrí mi mochila para mostrarles que sólo llevaba mi maquillaje, luego me sacaron al estacionamiento de la feria y me amenazaron diciéndome que “pobre de mí”, que me iban a chi…”, que mejor me fuera y me iban a hacer hasta lo que no.

“Eso fue lo que pasó y cuando salgo me doy cuenta que los compañeros que estaba grabando lo que sucedía y estaban por fuera, también los golpearon y le quitaron su celular incluso hay manchas de sangre donde entre varios de los supuestos de llamado cinturón civil de seguridad, los golpearon por grabar, incluso a uno lo golpearon y hasta al hospital fue a dar”, señaló Karla Márquez.