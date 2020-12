Movimiento Ciudadano crece en el Estado: OGB

REGION SIERRA, DGO.(OEM).- El Partido Movimiento Ciudadano está en proceso de crecimiento en el Estado y hasta este lunes están integrados doce Comisiones Operativas Municipales.

Así lo destacó el coordinador estatal Óscar García Barrón en entrevista realizada en Canatlán, a donde acudió a formalizar la toma de protesta de la Comisión Operativa Municipal encabezada por Guadalupe Escobar Orozco.

Explicó que ya se hizo en municipios como Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Poanas, Guadalupe Victoria, Cuencamé, Nazas, Coneto, Canatlán y el lunes, Nazas.

Dijo que la situación de la pandemia restringe un poco las maneras y formas para realizar las actividades de consolidación, sin embargo se llevan a cabo con los protocolos sanitarios establecidos y se avanza en ello.

Esperaremos que pase la fiesta de la Navidad para continuar integrando comisiones en municipios como Nuevo Ideal, San Luis del Cordero, Pueblo Nuevo, Panuco de Coronado y Durango, agregó.

Reiteró que son tiempos en que la sociedad ya no cree en políticos ni en partidos que no ofrecen resultados, que no tienen presencia, de ahí que el mensaje a quienes forman parte de las COM es el de estar cerca de la gente, enarbolar sus problemas y entregarles resultados.