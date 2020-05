No hay fecha para abrir gimnasios

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Tras una reunión entre el Director de Protección Civil José Miguel Martínez Mejía y representantes de los 40 gimnasios que hay en el municipio, se abordó el tema de las acciones que llevarán a cabo en materia de sanidad, a fin de estar listos para cuando les indiquen su apertura.

Sin embargo, hasta el momento no se tiene una fecha establecida para que puedan abrir sus gimnasios, los cuales están considerados en la última categoría del área económica, al igual que los antros y bares, por tal motivo deben permanecer cerrados durante esta contingencia sanitaria por el Covid-19, al ser no esenciales.

Por lo que, en la reunión sostenida en las oficinas de Protección Civil, Miguel Martínez dejó en claro que estos negocios son considerados no esenciales, por lo que no se tiene una fecha estimada de su apertura, aunque hay desesperación por los dueños quienes siguen en una situación económica complicada al no tener ingresos.

Pero, el funcionario municipal informó que los representantes de los gimnasios explicaron que estructuraron protocolos de sanidad para cuando les den luz verde y puedan reabrir sus negocios, los cuales deberán de implementar muy probablemente en forma permanente, ya que la contingencia sanitaria está cambiando las formas de convivencia.

Así miso, señaló que le indicaron que estructuran que habrá un número determinado de asistentes y por espacio de determinado tiempo, es decir, puede que en una hora ingresen cierto número de personas y luego al término tendrán que salir para que ingrese otro grupo determinado que bien puede ser de no más de 20 a 50, dependiendo del tamaño del gimnasio.

Los asistentes deberán estar con la sana distancia, además se pretende instalar cabinas sanitizantes en los ingresos a los gimnasios, se reducirán los horarios de operación, al igual que se detendrán las actividades en un horario marcado que bien puede ser a las 14:00 horas para sanitizar el interior cada día.

“Sin duda que esta contingencia sanitaria por el Covid-19, obligará no sólo a este giro comercial, sino a toda la cadena productiva a cambiar su forma de operar”, mencionó el Director de Protección Civil.

Finalmente, José Miguel Martínez reconoció que la situación para los dueños de los gimnasios es complicada, pues ya llevan unos 2 meses y medio cerrados y son la última cadena económica, es decir, al no ser esenciales, serán los últimos en abrir.