No reconoce Armando García triunfo de "Va por Durango" en Poanas

POANAS DGO. (OEM).- El candidato a la Presidencia Municipal por la alianza "Juntos Hacemos Historia" en este municipio, Armando García Meza, la noche del domingo 5 de junio, dio a conocer que no se reconocía el triunfo de la alianza "Va por Durango", ya que hubo actos vandálicos que ponen en riesgo la elección, advirtiendo que no hay nada que festejar, y que se irán hasta las últimas consecuencias para defender su triunfo.

Te puede interesar: Durante las elecciones Durango dio ejemplo a nivel nacional: Aispuro

Por su parte, la abanderada de la alianza "Va por Durango", Irma Araceli Aispuro, publicó en sus redes sociales el agradecimiento al pueblo de Poanas por la confianza otorgada a sus propuestas de campaña, al señalar que se había ganado de manera clara con la voluntad de la ciudadanía, ya que, hasta el momento del conteo rápido y preliminar, los votos le daban el triunfo a su candidatura.

El equipo de Armando García Meza señaló que había una denuncia ante las autoridades policiacas y electorales, porque se reventó una casilla por un grupo de gente armada, "los resultados de dicha casilla pudieran haber dado un giro diferente a esta elección, de ahí que no se puede festejar nada, ya que hay un cochinero en la elección que no permite decir quien ganó hasta que no se hagan las investigaciones correspondiente y se aclare lo que sucedió con la llegada de este grupo armado que reventó una casilla", puntualizó.

Finalmente Armando García reiteró que no tiene nada que festejar la candidata de la alianza de "Va por Durango", ya que aún falta mucho por aclarar y se defenderá el triunfo de sus propuestas, “hasta las últimas consecuencias nos vamos a ir para defender lo que se ganó en las urnas, hay muchas marrullería y acciones indebidas en esta elección que no vamos a permitir”, dijo.