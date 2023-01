GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Luego de que en redes sociales se publicara un video en el que se observa a un elemento policiaco sometiendo a un menor de edad que se encontraba en presunto estado de ebriedad, el alcalde David Ramos Zepeda, declaró pen exclusiva para El Sol de Durango, que no se toleraran abusos de los elementos policiacos, "como en este caso, el elemento ya fue suspendido de manera indefinida de la corporación hasta que concluyan las investigaciones", aseguró.

De la misma forma detalló, que se está actuando en tres vías en este caso concreto, el elemento fue suspendido de manera inmediata e indefinidamente, asi mismo se dio parte al agente del Ministerio Público de la cabecera municipal para que realice las investigaciones correspondientes apegado a derecho y se de parte la dependencia de los Derechos Humanos.

No se tolerarán abusos policiacos en Guadalupe Victoria: David Ramos / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Como tercer vía, dijo el alcalde, se informó a la Oficialía de la Defensa del Menor y la Familia para que verifiquen y actúen de ser necesario en la omisión de cuidados de un menor de edad, "ya que no puede ser posible que este menor se encuentre a las siete de la mañana en completo estado de ebriedad en un local con venta de bebidas embriagantes, es decir que duró toda la noche embriagándose, también los padres de familia tienen que responder por su responsabilidad, y si no lo hacen con los menores de edad, es omisión de cuidados y también deben de llevar sanciones o castigos", destacó Ramos Zepeda.

Asimismo, el presidente municipal aseguró que el pueblo de Guadalupe Victoria debe de estar completamente seguro que como alcalde, como autoridad, no permitirá que se realicen abusos policiacos contra la ciudadanía, "el director de la corporación ha dialogado en varias ocasiones con ellos, han recibidos cursos de derechos humanos y comportamiento, manejo de situaciones como estas, así que no se tolerara el abuso de los elementos, y quien cometa estos abusos, se actuara conformé a la ley contra ellos, aquí debemos de estar todos al servicio de la ciudadanía, al buen trato, a la seguridad, no a que nos tengan miedo, y meno abusar del poder”, recalcó.

Finalmente pidió a la comunidad que tengan toda la confianza en que como autoridades actúan contra quien abuse, de ahí que pidió denunciar en la Contraloría Municipal o directamente con el alcalde quien, dijo, esta siempre dispuesto a escuchar a todos.