Personas de la tercera, primero en pagar el predial

GOMEZ PALACIO, Dgo. (OEM). Los contribuyentes que acudieron a realizar este jueves el pago del Impuesto Predial son, en su mayoría, personas de la tercera edad que se dijeron responsables y atentas a cumplir con un compromiso que se tiene con el municipio.

Algunos de los ciudadanos que acudieron desde temprana hora este 2 de enero a las cajas de la Presidencia Municipal, opinaron que tienen esta costumbre desde hace muchos años, debido a su sentido de responsabilidad y para evitar que al dejar pasar tiempo olviden realizar el pago y se acumulen recargos.

Otro de los motivos por los cuales los contribuyentes cumplidos consideran importante hacerlo de inmediato, es por estar conscientes de que éste es un recurso que el Ayuntamiento requiere para realizar mejoras en la ciudad y es una necesidad para todos, que se sigan llevando a cabo más y mejores obras, confiando en su correcta aplicación por parte de la presidenta Marina Vitela y su equipo de trabajo.

Algunos se manifestaron conformes con las facilidades que se les otorgan a los adultos mayores, principalmente con el descuento, pero también con el apoyo, orientación y el trato por parte del personal para facilitar el trámite.

Señalaron que también se pueden percatar de que hay muchos ciudadanos que no cumplen con esta contribución lo cual es importante porque el municipio no logra cumplir las metas y por ende, los beneficios en la ciudad no se reflejan de la manera esperada.