Por casos de Covid-19 Pueblo Nuevo endurece medidas

"Hoy tengo la pena de informarles que lamentablemente el día de ayer se han confirmado dos casos de Covid-19 en el Hospital General de Zona Unidad de Medicina Familiar Número 2 del Seguro Social en El Salto, se trata de un hombre de 75 años que trabaja en una desponchadora; y un bebe de 11 meses de edad, originario de Pueblo Nuevo", informó el alcalde Adrián Noel Chaparro Gándara a la ciudadanía.

En entrevista con El Sol de Durango esta tarde de miércoles, dijo que en cuanto se confirmó la información, se dio inicio por parte de las autoridades de salud, del control de la cadena epidemiológica.

En ambos casos se investiga la fuente de contagio, que de los dos casos confirmados, uno de ellos hospitalizado, se le trasladó a su domicilio, ubicado en el municipio de Durango, y ayer por la tarde con todas las precauciones debidas, una ambulancia lo trasladó, notificándose a las autoridades sanitarias del estado y de ese municipio, para que tomen las debidas acciones de control.

Adicionalmente, se está dando seguimiento a la cadena epidemiológica se monitorea a siete contactos y se ha iniciado ya el proceso de aislamiento social, para evitar que se propague la enfermedad.

"Tenemos que hacer un esfuerzo por identificar a todos los contactos y proceder a su aislamiento social para evitar un mayor impacto.

Por razones estrictamente de seguridad y de sanidad, no les podemos dar mas datos referentes a nombres, o datos personales de los enfermos y los contactos que se sospecha pudieran estar afectados, pero tengan la certeza que se ha procedido al aislamiento total de ellos, garantizándoles todos sus derechos", informo por separado a la ciudadanía.

Conforme al Código Penal cuando una persona sabe que ha sido diagnosticada o se sospecha que es portador de una enfermedad infectocontagiosa como el Covid-19, y sabiéndolo no acata las medidas que al respecto se le indiquen, en este caso el aislamiento total, y con ello ponga en peligro a la población, se procederá penalmente contra ellas, por lo que, a cada uno de los posibles portadores, les hemos informado su situación de riesgo médico, la gravedad de la enfermedad y el riesgo de contagio que pueden provocar si rompen el aislamiento y las consecuencias del orden penal de ello.

Una vez enterados de su situación, sabiendo que se les brindará todo el apoyo médico y asistencial necesario, hemos dado parte a la Fiscalía General del Estado, solicitando su apoyo para que nos ayude en la vigilancia del aislamiento total de las personas con sospecha de ser portadoras de virus, para que de ser el caso, conforme los dispone el Código Penal, proceda a su detención si violentan el aislamiento y con ello ponen en riesgo la salud comunitaria de nuestra población, dijo.

No pretendemos amedrentar a nadie, pero si la salubridad y seguridad de la población dependen de estas medidas, no duden de que vamos a hacerlo. Lamentamos que hayan surgido estos primeros casos, esperando que no haya mas, por lo que nos vemos obligados a endurecer las medidas de control sanitario en la población.

Nadie en Pueblo Nuevo quiere que esto se convierta en un problema mayor, por ello hay que tener conciencia y entender que extremar las medidas de salubridad, nos ayudará a aislar el brote que ha surgido y evitar mas contagios.

La acción principal para evitar contagios esta en manos de cada uno de nosotros, de todos, es permanecer en casa y solo salir a lo verdaderamente esencial. Evitar todo tipo de reuniones y seguir las medidas de higiene señaladas: usar cubrebocas, si se tiene que salir de casa; lavarse las manos periódicamente y usar gel antibacterial.

Desde el pasado mes de marzo hemos venido dictando diversas disposiciones para tratar de evitar contagios, buscamos desalentar que la gente este en la calle, que se desplace en grupos o que se reúna en espacios públicos.

Hemos emitido diversas Disposiciones Administrativas de Observancia General, para regular las medidas sanitarias en el comercio y en general en la actividad pública, hemos limitado la operación de diversas negociaciones, e incluso hemos dictado medidas de salubridad para la población en general, cuyas inobservancia se constituye en faltas administrativas.

El pasado lunes el gobernador del Estado emitió un decreto administrativo en el que confirma las diversas medidas adicionales que hemos implementado para limitar la movilidad con la intención de salvaguardar a la población y reducir las posibilidades de contagio.

Muchas de estas medidas, NO se han comprendido cabalmente, por lo que ahora nos vemos en la necesidad de endurecer aun más dichas disposiciones y sancionar a quien no las cumplan.

Hemos solicitado al gobernador emita un decreto administrativo que ayude a limitar la movilidad de otros municipios hacia nuestro municipio, esperamos que en unos días más sea publicado y entre en vigor.

Si hacemos conciencia y acatamos las medidas señaladas, vamos a evitar que los contagios se propaguen, y saldremos delante de esta contingencia; por lo pronto, a partir de mañana miércoles, se reducirá el horario de servicio del todo el comercio e industria considerados no esenciales hasta la 16:00 horas del lunes a sábado y los domingos hasta las 14:00 horas.

Sabemos que esta acción puede afectar la economía de muchos negocios, pero tratamos de que se mantengan activos, antes de ordenar el cierre total, como sucede ya en otros municipios. Depende de todos que esto no ocurra, si verdaderamente acatamos todas las medidas de higiene, salubridad y sana distancia.

Como una norma adicional a partir de mañana solo podrán viajar máximo tres personas por vehículo en las calles, en vehículos de cabina sencilla, camionetas y camiones, solo dos. En el caso de taxis, solo podrán viajar tres personas en el vehículo incluyendo el chófer.

Por lo que respecta a las demás medidas que hemos tomado, permanecen en los mismo términos.

Uso obligatorio de cubreboca en la calle y en los comercios.

Uso de gel antibacterial y sana distancia de todos en los comercios.

Solo el ingreso de una persona por familia en todo tipo de espacios comerciales.

Cierre de todos los espacios públicos y deportivos, así como gimnasios e instalaciones deportivas de cualquier tipo.

Medidas de sanitización en restaurantes y expendió de alimentos preparados.

Avisos de restricciones y reglas de acceso en cada negocio.

Reuniones públicas y privadas, con un máximo de 50 personas, asegurando se guarde la sana distancia, incluyendo eventos religiosos y funerales.

Prohibición de bailes privados, públicos y populares, ferias, kermeses, fiestas patronales y populares y similares.

Así como las medidas de control en los filtros sanitarios y las disposiciones especiales para sitios de hospedaje.

Tengan la certeza de que estamos trabajando coordinadamente los tres ordenes de gobierno y haremos el mayor de los esfuerzos para contener este primer brote de Covid-19 en nuestra comunidad. Estamos trabajando de la mano, con la Secretaría de Salud, con el Ejército Mexicano, con el Seguro Social y en fin con todas las dependencia involucradas, pero a este esfuerzo se requiere también la suma de los comerciantes y empresarios, de los medios de comunicación, pero principalmente, de todos los habitantes.

Pongo a disposición de la comunidad el numero de whatsapp 675 122 4501 donde personalmente recibiré los reportes ciudadanos, de posibles infractores, con la certeza de que actuaremos de inmediato y en consecuencia, repito envíenme sus mensajes con todos los datos claros, señalando lugar y posible falta co