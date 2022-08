Quedará pendiente obra de pavimentación en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA, Dgo. (OEM). –Solo una cuadra de pavimento esta en proceso, seguramente se quedará inconclusa para la próxima administración, esto porque el clima ya no permitió avanzar, y ya el cierre de este ejercicio administrativo está en puerta.

Lo anterior lo dio a conocer el director de obras públicas municipales Israel Villarreal Hernández, quien apuntó que se tenía planeado concluir con la pavimentación de una cuadra más en la avenida Hidalgo entre las calles Mariano Matamoros e Independencia, esto al norte de la cabecera, pero afortunadamente llegó la lluvia constante y ha impedido que se continúe con los trabajos, y ya falta muy pocos días para que se termine esta administración municipal, así que a partir del primero de septiembre le corresponderá al en ese momento ya alcalde David Ramos y su equipo, darle seguimiento y concluir con esta obra.

En el tema del recurso económico, dijo Israel Villarreal, que no se tiene el menor problema, son obras etiquetadas y el recurso está disponible para ir pagando conforme se va avanzando, es decir que se dejara esta obra en pleno proceso, pero también se deja el recurso económico para hacerla.

Fue claro al señalar que no hay ninguna otra obra que se quedara pendiente de concluir, el alcalde Agustín Sosa Ramírez, fue muy claro en que todo se deje perfectamente concluido, en este caso también así estaba programado, para el día último de agosto la obra estaría terminada y ya solo le faltaría el tiempo de fraguado al concreto, pero llegó el agua con gran constancia que no se ha podido continuar con la obra, siendo pues la única que se quedará en pleno proceso de construcción.

Concluyó señalando el director de obras públicas municipales, apuntado que se va de esta administración contento, porque se hicieron muchas obras, "se logró hacer mucho donde otros alcaldes no habían volteado a ver, obras muy importantes en las comunidades, no solo de pavimento sino de electrificación, drenajes y ampliaciones de agua, lagunas de oxidación y muchos más". señaló.

"Me voy triste por la obra que no era nuestra, que no la hicimos nosotros, una obra que muchos alcaldes hubieran querido hacer, la reconstrucción total del pavimento de asfalto del centro de la ciudad, obra que el gobierno del estado le quedo muy mal a Guadalupe Victoria" recalcó.