Quejas por falta de servicio de agua potable en Nuevo Ideal

NUEVO IDEAL, DGO.(OEM).- Una fuerte queja ciudadana se genera en la cabecera municipal de Nuevo Ideal por la falta de servicio de agua potable, pues los habitantes comentan que tiene hasta cinco días sin éste.

Tres personas que prefieren el anonimato, coincidieron en la falta del líquido, lo que representa un fuerte problema y más en estos momentos; se les pide no salir de casa por la pandemia del COVID-19.

"Tenemos más de cinco días sin agua potable, esto no es algo que pase ocasionalmente sino que hace casi 4 años que se viene dando frecuentemente; las autoridades municipales no hacen nada por resolver, solo dan excusas y es que el actual director Heriberto Mendoza, no sabe cómo enfrentar este problema".

Son infinidad de quejas en redes sociales, la población ya está harta de los incrementos a los recibos de agua potable y que tres o cuatro veces al mes falle el servicio.

A pesar de que la población ha externado su queja en la dependencia correspondiente y ante cabildo, aún no se ha resuelto el problema; "siempre echándole la culpa a la energía eléctrica, que los postes cercanos a los pozos se caen con cualquier viento", menciona uno de los inconformes.

Los ciudadanos llaman a la autoridad correspondiente para que ponga atención a esta situación, ya que Las medidas de higiene no se pueden llevar a cabo debidamente como recomienda la secretaria de salud.

Por separado, otro usuario del servicio refirió que la mañana de lunes buscó ducharse, encontrándose con la sorpresa que ya se había terminado el agua del tanque, significando que esta sin abastecimiento durante varios días.