Realizan pago de aguinaldo a jubilados y pensionados de Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-A partir de hoy y hasta el viernes, se estará dispersando los cheques para los 4 mil 600 jubilados y pensionados, de ahí que se instalarán 8 mesas en la parte de atrás de las oficinas de la subsecretaría de Educación en la Laguna y en orden alfabético se estarán entregando el documento que avala el bono navideño.

Lo anterior lo declaró el subsecretario de Educación en la Laguna Fernando Ulises Adame de León comentó que la situación de los jubilados y pensionados es un tema muy sensible, agregó que la gente (jubilados y pensionados) tienen razón al molestarse con nosotros, ya que se les ha obligado no de ahorita, sino de años atrás a que acudan a las oficinas de la SEED Laguna, “Es una vergüenza que estemos haciendo a la gente dar vueltas”, dijo.

Pero ya les hice del conocimiento que ya los más de 4 mil cheques están en la ciudad de Durango, ya se trasladó personal a recogerlos y se estarán entregando a partir del miércoles, jueves y viernes.

Sin embargo, el funcionario estatal expuso que esta situación ya no se debe presentar, no debemos hacer que vengan los jubilados y pensionados, pues son personas adultas, incluso hay quienes no se valen por sí mismos, hay otros que realizan viajes desde muy lejos, de ahí que estamos trabajando para dar una solución.

Abundó al decir, “Se está trabajando con mucho cuidado buscando la manera de que se les deposite el recurso, pues no me parece justo que a esta gente tenga que recorrer largas distancias y hacer fila año con año, incluso hay quienes no pueden caminar, hay quienes padecen enfermedades delicadas y aun así tienen que moverse, es por ello que estamos analizando de una manera sensible, poder dar una solución y no tengan que padecer de esto, dando un mejor servicio”.

Por el momento, indicó que se instalarán 8 meses con los cheques para ir pagando a sus dueños, de ahí que habrá personal que los estarán orientando para decirles en cuál mesa les corresponde.

Se le cuestionó sobre los jubilados que no pueden movilizarse y que son llevados por sus familiares en carro, respondió, “Habrá una persona encargada de ayudarlos, a fin de que no se bajen de la unidad y se les pueda entregar su cheque”.

Para concluir, Ulises Adame dejó en claro que hoy miércoles, jueves y viernes se da una solución a los jubilados y pensionados de la región lagunera, a quienes se les entregará su bono navideño.