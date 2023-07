Reanudarán en breve actividades en la alberca semi olímpica de Guadalupe Victoria

Guadalupe Victoria, Dgo. En poco tiempo, un mes aproximadamente, estará ya nuevamente en condiciones la alberca semi olímpica de esta cabecera, para brindar el servicio a la ciudadanía; será programada y coordinada por personal del departamento de Deporte Municipal.

El equipo que ya se está instalando en la alberca semi olímpica, se mandó traer de fuera del país, mismo que tiene un costo de aproximadamente 800 mil pesos / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

La inversión inicial que se está aplicando en la rehabilitación de la alberca es de un millón de pesos, así lo informó el alcalde, David Ramos Zepeda, quien detalló que después de analizarse, las condiciones de esta alberca, detenidamente por personal especializado se dictaminó que el equipo de calentamiento del agua era obsoleto, por lo tanto, se compró un nuevo sistema que tiene un costo aproximado a los 800 mil pesos.

Este sistema mantendrá el agua caliente, con lo que se podrá practicar el deporte cómodamente, señalando que ya están en busca de personal especializado, es decir instructores, para que sean los encargados de atender a los niños, jóvenes y adultos que deseen practicar natación asistida en esta alberca, pero para esto se tiene que rehabilitar por completo, pues todo el sistema operativo de calentamiento y cloración estaba muy afectado y no había manera de repararlo.

Al cuestionarlo sobre el por qué no se había puesto en funcionamiento antes, detalló que al llegar a la administración en el mes de septiembre del 2022, se analizó la problemática y se descubrió que si se ponía a funcionar en las condiciones que estaba, significaba tener una fuga de agua de hasta más de 10 mil litros del vital liquido diario. Por tal motivo no se puso en funciones, hasta no tener el dinero necesario para reparar por completo, y que el equipo que se instalara fuera de calidad garantizada.

Comentó que el equipo que ya se está instalando en la alberca semi olímpica, se mandó traer de fuera del país, mismo que tiene un costo de aproximadamente 800 mil pesos, pero además se estarán rehabilitando y pintando todas las instalaciones, se cambiarán partes del piso de la alberca que también tienen fugas, se remodelará todo lo necesario para no desperdiciar agua, y a su vez que esté limpia, cómoda y muy funcional para la ciudadanía que guste de practicar el deporte de la natación.

Finalmente señaló que en su debido momento se estará informando a la ciudadanía cuáles son los requisitos, y cómo pueden ser parte de este bonito deporte de la natación; la alberca será coordinada por la dirección de deportes municipal, donde en su momento se tendrán los reglamentos y la información necesaria para que se pueda participar en esta área deportiva.