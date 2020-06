Regidores de Panuco de Coronado buscan apoyar a familias de López Mateos

ADOLFO LÓPEZ MATEOS Panuco de Coronado Dgo. (OEM). –La síndico de este municipio Ada Korina Vázquez, así como los regidores Gabriela García, Heriberto Sifuentes y Armando Rosales, han estado buscado la manea de llevar apoyos a las familias que viven en esta localidad y que tienen un confinamiento obligatorio por el Covid-19.

En días pasados se organizaron y lograron llevar 246 kilos de huevo, los cuales fueron entregados al jefe de cuartel de la comunidad para que fueran repartidos de manera equitativa entre las familias que ellos mismos conocen tienen una mayor necesidad de este alimento básico, buscando ayudar con algo de su propio recurso económico a estas familias que hoy enfrentan un problema de brote de coronavirus y los mantienen encerrados en sus domicilios.

Señalaron la Sindico y los tres regidores, que de igual manera se organizaron para poderles llevar paquetes de limpieza personal a los hogares, los cuales constan de papel higiénico, toallas femeninas, pasta de dientes, jabón y shampoo, estos apoyos se realizaron en coordinación con la clínica del IMSS para saber el número de familias que ocupaban este tipo de artículos, así como en un número más determinado en especial las toallas femeninas, recibiendo todo el apoyo de esta institución de salud para que a través de la misma autoridad local se puedan entregar este tipo de apoyos que las familias necesitan y están impedidas para salir a comprarlas.

Señalaron que esta iniciativa salió de una plática entre ellos para poder ver en que ayudaban a las familias que se encuentran en confinamiento obligatorio, buscando que sean necesidades que no se hubieran atendido por otras personas u autoridades, determinando que efectivamente lo de aseo personal y llevar el huevo para la comida eran temas que no están atendidos, de allí que entres la síndico y los tres regidores hicieron su aportación económica para llevar este pequeño apoyo a las familias, y que se dieran cuenta que en este difícil problema de salud mundial, no están solos.