Se ha sembrado más del 50% en el ejido de Gpe. Victoria

GUADALUPE VICTORIA, DGO. (OEM).-En ausencia del presidente del Comisariado Ejidal, Salvador Ayala Parra, quien no pudo estar presente en entrevista concertada, esta se efectuó con el presidente del Consejo de Vigilancia, Jorge Antonio Yáñez Ortiz, quien se mostró optimista por la situación actual de sus compañeros ejidatarios debido a que las lluvias han caído con suficiencia para que esté sembrada a la fecha un poco más del 50 por ciento de la superficie cultivable acostumbrada.

Precisó el entrevistado, que en ejido de esta cabecera municipal se siembran alrededor de 4 mil hectáreas, de las variedades pinto Saltillo y negro y en menor cuantía de maíz, todo de temporal.

Sin embargo, detalló que en algunas zonas se requiere con más intensidad, como es en La Alianza y en La Higuerilla, lo que no es alarmante aún porque sus compañeros agricultores pueden realizar los trabajos de siembra en los días restantes de julio, o, arriesgándose un poco, hasta el 6 de agosto próximo.

Añadió que antier lunes cayeron a medio y en la tarde dos aguaceros copiosos en la zona Las Estacas, propiciando que una amplia área adquiriera humedad necesaria para ser sembrada, de tal manera que se podrá trabajar hasta mañana el jueves o el viernes, si ya no llueve en dicha superficie.

Indicó también el entrevistado, que las siembras iniciales se hicieron al comienzo de junio y en tales cultivos se recolectará cosecha en los primeros días de octubre, si, lo quiere Dios, no se registra algún siniestro.

Manifestó Yáñez Ortiz, que debido a que el 2019 fue año malo en cuanto a la recolección de cosechas por falta de lluvias, sus compañeros agricultores quedaron descapitalizados y se están viendo obligados a pedir dinero prestado, máxime que el gobierno federal no los ha apoyado como en otros sexenios y a la fecha no les ha hecho llegar el apoyo llamado Proagro, antes Procampo, no obstante que oportunamente se reinscribieron.

A pregunta especial, el funcionario ejidal contestó que bien conocidas son las penurias que sufren año tras año los productores agrícolas para realizar todos los cultivos, y con mucha fe esperan la benevolencia del Creador para obtener cosechas redituables con base a su trabajo.

Enfatizó que este año el precio piso oficial de compra de frijol debe hacerse conocer en los primeros días de octubre, a más tardar, mínimo a 17 pesos el kilogramo..La entrevista concluyó con la respuesta de que integran el ejido local 565 campesinos con derecho a voto, y por la contingencia sanitaria a raíz de la propagación del Cobid-19, no tienen permitido realizar reuniones ordinarias mensuales de información o para analizar y aprobar en su caso, asuntos importantes.