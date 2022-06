Se realizará una feria 2022 sin dejar deudas a la próxima administración: Luly Martínez

CUENCAMÉ DGO. (OEM). –La presidente de el municipio de Cuencamé, Luly Martínez, en rueda de prensa aclaro que la próxima feria del mes de agosto, se realizará con los recursos que se tengan disponibles, con la capacidad de pago inmediato de la administración municipal, es decir que no se dejara deuda a la próxima administración por este concepto.

Lo anterior lo señaló al ser cuestionada por este corresponsal, recordándole que cuando ella llego a presidir la presente administración municipal le heredaron una deuda millonaria por la administración saliente, y esta deuda fue por la feria regional Cuencamé 2019, misma que contó con muchos grupos musicales de excelente nivel nacional e internacional, pero no fueron pagados por el entonces alcalde, sino que se le heredo la deuda a la siguiente administración, siendo Luly Martínez quien recibiera esa deuda.

La alcaldesa no comento nada de la mencionada deuda heredada, pero si fue enfática al señalar la feria del 2022, se realizará con los recursos económicos que pueda disponer la actual administración, buscando no dejar ningún adeudo a los próximos gobernantes por este concepto, sí reconoció que se dejaran deudas instituciones, mismas que son de todos conocidas, es decir pagos a bancos por contratos que se han hecho durante años, pero por concepto de feria no se dejara ningún adeudo, recalco.

De la misma manera reconoció la presidente municipal Luly Martínez, que la ciudadanía de la región, así como las familias de este municipio, esperan ferias de alto nivel, puesto que en los últimos años este municipio se ha caracterizado por los espectáculos de primera calidad, pero también se tiene que tener conciencia de que las situación económica en los municipios es muy complicada, “Si tendremos una feria de calidad como la ciudadanía se lo merece, el festejo de la imagen del Señor de Mapimí en los 307 años de su llegada a esta comunidad, merecen un festejo de calidad, y así será, pero también se buscara no gastar lo que no se tiene, tendremos que apegarnos a lo que podamos gastar sin dejar deudas”, señalo.