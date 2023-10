Sí se puede echar atrás la extinción de los fideicomisos al PJF: Gina Campuzano

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Los fideicomisos que la mayoría de los diputados federales y senadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) extinguieron del Poder Judicial Federal (PJF), estarán afectando a 53 mil trabajadores y familias mexicanas, aunado a ello, están poniendo en riesgo el tener justicia en México, pero seguramente vendrán amparos para echar atrás esta extinción, declaró la legisladora, Gina Campuzano González.

Entrevistada en el salón Benito Juárez al término de la sesión de Cabildo de Gómez Palacio a la que fue invitada, Gina Campuzano también lamentó los recortes presupuestales que está teniendo Durango, pues hay que recordar que el año pasado fueron 500 millones de pesos y ahora en este 2023, van 600 millones de pesos. “Espero que no vaya a haber más recortes”.

Cabe recordar que en la Cámara de Diputados aprobaron por mayoría con 259 votos a favor de la fracción de Morena y sus aliados, extinguir los 13 de los 14 fideicomisos al PJF, y la minuta se envió a la cámara de Senadores, donde también aprobaron en lo general y lo particular la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial con 67 votos a favor, 48 en contra y cero abstenciones; se regresa a la cámara de diputados para su publicación y que entre en vigor.

Es justo señalar que la extinción de los 13 fideicomisos al Poder Judicial representan 15 mil millones, que la legisladora federal señala que estará afectando a los 53 mil trabajadores de todo el país que está en el Poder Judicial y se traduce a 53 mil familias mexicanas, aunado a ello, agregó que se pone en riesgo el tener justicia en México.

Se le preguntó si se puede echar atrás esta eliminación de los fideicomisos, a lo que respondió: “sí hay la posibilidad de poder darle para atrás a esta iniciativa que mandó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que aprobó la fracción de Morena y sus aliados en el congreso de la unión y en el senado”.

Pues agregó, “se va a venir una bola de amparos tremenda y lo más probable es que le vuelvan a corregir la plana a este Gobierno federal desde el propio Poder Judicial de la Federación”.

Explicó que “uno de los fideicomisos del PJF es el que maneja su propio ahorro de los trabajadores, nada más que este Gobierno federal de Morena sí se está metiendo con los ahorros de los trabajadores, pues en el presupuesto de ingresos de la Federación se metió en un aumento a todas las personas que tienen cualquier tipo de ahorro desde Afore, del ahorro en el banco, si contrató un fondo de ahorro con cualquier aseguradora, aumentó porque lo tenían de 0.15 a 1.48”.

“Si verdaderamente hubieran querido no meterse en los ahorros de los mexicanos, no aumenten nada pero ya no hayan de donde hacerse de más recursos”, dijo la legisladora Gina Campuzano.

Pero recalcó que el tema de los fideicomisos es totalmente electoral, porque de los 119 fideicomisos que se eliminaron de “tajo”, en el cual quedaron fuera las estancias infantiles, así como el Fonden tan necesario, el Conacyt, entre muchos.

Es por ello que los diputados federales de la fracción panista que somos 114, vamos a buscar la forma de qué vuelva el Fondo de Desastres Naturales, pero a través de otro nombre, hoy que tanta falta hace para apoyar a Acapulco, aunque el Gobierno federal dice que van a destinar 485 millones de dólares, de un bono de desastres, de dónde lo van sacan y esperemos que no sea de los recortes presupuestales para reconstruir Acapulco, espero y que digan que eliminamos todos los recursos que le vamos a dar al tren maya, a Dos Bocas la refinería, al aeropuerto del AIFA.