Siembra de cebada beneficia al campo: Vicente Robles

CUAUHTÉMOC Cuencamé Dgo. (OEM). –El reconocido productor y líder campesino de esta región, Vicente Victorio Robles, aseguró que la llegada hace varios años de la empresa cervecera Modelo, quienes propusieron la siembra de cebada, ha sido de un gran beneficio para la gente del campo, son muchos los agricultores que ahorita siembran, y desde antes de tirar en la tierra el grano, ya saben en cuanto van a vender su cosecha.

Te puede interesar: Preocupa reducción de presupuesto 2020

Para los productores temporaleros –dijo- lo primordial es que entregando nuestra cosecha se nos pague, porque de esa manera podemos pagar a quienes nos prestan dinero sin que se hagan más grandes los intereses, y si se trabaja directamente con la empresa Modelo, no se tienen ningún problema con los pagos, de manera inmediata se entrega la cosecha y se nos paga, reitero.

También reconoció, que hay quienes trabajan para la empresa Modelo, pero a través de terceras personas o empresa, y esos sí han tenido muchos problemas para recibir su pago, porque algunas de esas empresas se convierten en el clásico coyote, que jinetea los recursos económicos que Modelo les pago en tiempo y forma, y al agricultor no le llega dicho pago, y si les llega es más barato de cómo lo compra de manera directa dicha empresa.

Otro de los beneficios que se tiene de trabajar con esta empresa, es que le da la oportunidad al agricultor de darle una rotación anual a la tierra, es decir que no se siempre lo mismo en esas hectáreas cada año, poniendo como ejemplo su caso muy particular, el 50 por ciento de mis tierras las siembro de cebada, y el otro cincuenta de frijol y al siguiente año le doy la vuelta, y de esa manera les damos la rotación que de manera natural necesita la tierra, teniendo siempre mejores cosechas, claro esto dependiendo de las lluvias, aclaro.

Local Continúa la sequía en cinco municipios de Durango

Recomendó Vicente Victorio Robles, que los agricultores que aún están con el dilema de sembrar cebada, se decidan a hacerlo, pero sí que busquen trabajar directamente con la empresa Modelo, y no con intermediarios, reiterando, para este año apenas voy a recoger la semilla, dijo, y ya sé que mi producto me lo van a pagar a ocho pesos con cincuenta centavos el kilo, mas algunas compensaciones, casi me pagaran a nueve pesos, y aun no lo siembro y ya se ha como me lo van a pagar, reitero.