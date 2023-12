Tacho, bolea al ritmo de la música clásica y rock en inglés

Lerdo, Durango (OEM).- “Hay un dicho por ahí que dice; que no hay como escuchar una buena música, tomar un buen vino y leer un buen libro, bendito Dios que tenemos la libertad de hacer eso”. De forma textual y con todo un halo de energía positiva, Eustaquio Guerrero, mejor conocido como Tacho, un bolero de Lerdo, le da la bienvenida a sus clientes todos los días.





Ataviado con su clásica indumentaria para brindar el servicio de bolero y darle brillo a los zapatos de miles de clientes que ha atendido durante 40 años ininterrumpidos en la Plaza de Armas de Ciudad Lerdo, Durango, Tacho, se acomoda su gorra color negro y comienza a desplazar su habilidad y el arte de la escucha ante la mirada apacible de cada uno de sus clientes.

Tacho, bolea con música clásica y rock en inglés en Lerdo / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Cada persona que acude a bolear sus zapatos o que cruza la Plaza de Armas frente al edificio de la Presidencia Municipal voltea irremediablemente y escucha la música que Tacho degusta con su bocina, con canciones de agrupaciones y artistas como Air Suply, Bon Jovi, Led Zeppelin, The Who, Radiohead, Nirvana, The Velvet Underground, The Doors, The Clash, The Byrds, Oasis, The Beach Boys, The Smiths, The Police, R.E.M., Depeche Mode, T Rex, Queen, Joy Division, The Strokes, Talking Heads, The Kinks, Metallica, Wilco, Pearl Jam, Guns N Roses, The Band, Deep Purple, Arcade Fire, Genesis, Sly Stone, Stone Roses, CSN&Y, Kraftwerk, AC/DC, The Cure, Black Sabbath, Sex Pistols, Sonic Youth, Primal Scream, Ramones, Public Enemy, Allman Brothers, Cream, Credence Cleerwater Revival, Red Hot Chili Peppers, Dire Straits, Franz Ferdinand, entre otros más, Tacho le impregna emoción y buen estado de ánimo a quienes se sientan para que comience a darle servicio al calzado

Tacho, bolea con música clásica y rock en inglés en Lerdo / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“Yo estoy bien convencido que la música de ahora no se le puede decir música pues no tiene nada de calidad, esta música que escucho nunca va a pasar de moda, la música ochentera, setentera, aparte del mensaje tiene muy bonitos ritmos, hay mucha gente que aunque no sepamos inglés lo sientes, sientes la música”, añadió.

Explicó que este oficio lo aprendió gracias a su madre que lamentablemente ya murió, su mamá llevaba en vida le nombre de Elia Trujillo Lin, quien lo trajo de niño a este lugar a ganarse la vida.





Su música, para Tacho, influye en el estado de ánimo, “fíjate que si, porque ya cuando menos te das cuenta ya son las dos de la tarde, te relaja la música, tiene mucho que ver, hay música que si no te gusta te duele la cabeza, hasta te pone de mal humor, es parte del trabajo, lo haces parte e ti, de tu entorno”.

Durante estos 40 años, Tacho, como es conocido por la gente que lo conoce y aprecia, ha tenido el gusto de brindarle el servicio tanto a la ciudadanía en general como a presidentes municipales, gobernadores, políticos, gente de todas las clases sociales.

Tacho, bolea con música clásica y rock en inglés en Lerdo / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“La persona que me enseñó este oficio fue mi mamá, ya falleció, pero me dejó esta herencia, gracia a este trabajo le pude dar estudio a mis hijos quienes han podido cursar una licenciatura, Eduardo y Casandra; y, se pueden defender ante la vida”.

En la víspera de la Navidad, Tacho deseó lo mejor para la gente, para todas las personas, que dejen atrás los rencores y experiencias negativas ya que son energías que no ayudan en nada para resolver todo tipo de problemas.