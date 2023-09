CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Habitantes de la cabecera municipal mostraron su inquietud porque a cinco días de haber concluido la Feria de la Manzana, calles del centro de la ciudad sigan cerradas al tráfico vehicular.

Por un lado, comerciantes ubicados en el espacio en el cual se instalaron puestos ambulantes o juegos mecánicos mencionaron que el mantener cerradas calles como la Lerdo de Tejada o Cuauhtémoc, por mencionar algunas, provoca un problema vial en la calle Abasolo, donde se tiene la circulación norte-sur.

Vecinos piden sean despejadas las calles del centro de Canatlán / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Al ser una calle muy angosta y estar estacionados vehículos en doble sentido, provoca mucha dificultad pasar por ella en las horas pico, cuando aumenta la circulación, mencionaron personas que pidieron guardar el anonimato. De igual manera, el comerciante ubicado en la calle Vicente Guerrero, entre Aldama y Cuauhtémoc, menciona que es cierto que existen espacios como el pabellón industrial se quitaron de inmediato, la presencia de juegos mecánicos en la esquina evitar la circulación.

Poco a poco se han ido retirando los vendedores foráneos, siendo de los primeros aquellos instalados sobre la calle Hidalgo y Aldama, dedicados a la venta de comida; sin embargo, no se puede transitar por las calles Lerdo de Tejada, entre Independencia y Juárez; tampoco por la Cuauhtémoc ni en tramos de Hidalgo.

Vecinos piden sean despejadas las calles del centro de Canatlán / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

La Feria de la Manzana edición 2023 inició el viernes 8 de septiembre y terminó el domingo 17 de los presentes, mientras que los puestos foráneos se instalaron prácticamente cinco días antes del inicio.

Javier Armando Quiñones Jalil, presidente del Comité Organizador de la Feria, dijo al respecto que así como fecha límite de ultimátum no tienen pero ya se están retirando y el día lunes próximo se comienza con una campaña de sanitización y limpieza de toda el área correspondiente a las calles en las que fueron las instalaciones de los juegos, con el afán de mantener limpieza y salud hasta el último momento; son 16 calles contempladas, informó.

Por otro lado, comerciantes como Saúl González Sánchez mencionaron que esta ocasión no tuvo problema alguno en tiempo de Feria, al quedar abierta a la circulación la calle Independencia, mientras que el prestador de servicio José Luis Martínez Barrios, vecino de la calle Cuauhtémoc, mencionó que los vendedores foráneos que se instalaron en su calle son personas muy responsables y limpias. Que no haya tráfico vehicular no importa, es solo unos días, destacó.









La alcaldesa Ángela Rojas Rivera mencionó que hace algunos meses se tenía un proyecto de crear las instalaciones de la Feria de la Manzana en terrenos que pertenecían a Ferrocarriles Nacionales, cerca de la antigua estación, hoy Casa de la Cultura, proyecto que no se concretizó en esta edición y no se descarta esté en posibilidad para el año siguiente.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento Javier Reyes Solís informó que ya se están quitando a varios de los comerciantes y dijo que no había precisión sobre una fecha límite al respecto.