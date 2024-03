Viacrucis en Gómez Palacio demuestran la fe de católicos

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Este viernes Santo se desarrollaron tradicionales los "Viacrucis vivientes" en su Edición 2024 en la Catedral de Santa María María de Guadalupe y Santa Rosa de Lima, donde se congregaron alrededor de 7 mil personas en general, en los cuales una vez más quedó plasmada la fe de los creyentes a ese culto religioso.

José Alejandro Lugo, párroco de la Catedral Santa María de Guadalupe, destacó que este sacrifico no solo quedó ahí en la Cruz, sino que dejó cifrada la esperanza en la humanidad de la resurrección.

Conminó a que toda la comunidad católica y en general a icor estos días santos con recato y con espiritualidad / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

“A todos los fieles, esta celebración del Viernes Santo nos recuerda el inmenso amor que Dios nos tiene en su hijo Jesucristo que se ha entregado por nosotros para nuestra salvación, padeciendo y sufriendo en la cruz, pero sabemos que no queda ahí, porque resucita, y nuestra fe no nos habla solamente de un Cristo crucificado, muerto, sino que no que tenemos la esperanza también de la resurrección que él nos trae”, añadió.





“Lo más importante es convencernos que somos auténticamente cristianos y que nos debemos a Jesucristo, Cristo, él hubiera podido salvarnos de muchas maneras, pero lo que él quiso fue el sacrificio para enseñarnos que es el único camino a la salvación”, añadió.

Sostuvo que son más de 40 años de esta edición del Viarucis viviente el cual culminó con la crucifixión de Jesús en el Cerro de La Pila en Gómez Palacio, donde Daniel personificó el papel central de este escenificación.





Viacrucis en Santo Rosa con 85 años de historia

La iglesia de Santa Rosa de Lima realizó su edición número 85 del Viacrucis viviente , siendo este uno de los más antiguos en Gómez Palacio, representando la pasión y muerte de Cristo con devoción y respeto al medio día de este viernes Santo; de acuerdo a autoridades locales tuvo una asistencia aproximadamente entre siete mil personas a lo largo de toda la representación, concluyendo con la crucifixión de Cristo.

Cabe recalcar que durante todo el trayecto diversas unidades de las corporaciones de seguridad estuvieron a cargo de la logística para evitar algún percance.