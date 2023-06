Necesaria mayor presencia de Guardia Nacional en la Durango-Mazatlán

Antes veíamos a la Policía Federal en las carreteras, ahora vemos muy poca presencia de la Guardia Nacional, por ejemplo en la súper carretera Durango-Mazatlán, se ven 2 o 3 camionetas, pero es poco, y es necesario reforzar la presencia para mayor seguridad, así lo manifestó la diputada local del PAN, Patricia Jiménez.

Te recomendamos: Se reunirán organismos empresariales para fortalecer seguridad de supercarretera

Reconoció las diferentes denuncias de asaltos que se han hecho por empresarios, y diferentes sectores de la sociedad, pero hasta el momento indicó que no se ha dado una respuesta. “Tengo tiempo que no voy a Mazatlán, pero las veces que he ido, no he visto una patrulla.

La legisladora comentó que se desconoce porque si se cobra como si fuera autopista, pero no lo es, solo es una supercarretera, pero que además del mantenimiento por ser de las más caras del país, sería justo presencia constantemente la Guardia Nacional. Dijo que es necesario hacer presión por los diputados locales y federales para que se le ponga atención, porque es urgente.

Recordó que pronto viene el periodo vacacional, y la vía Durango-Mazatlán es de las más transitadas, por lo que la situación tanto de mantenimiento y seguridad, deben atenderse a la brevedad.

En este mismo tema, el diputado federal, Carlos Maturino Manzanera, había declarado sobre la cuestión de mantenimiento, porque considera que no cuenta con el mantenimiento mínimo indispensable para poder transitar de manera segura, sobre todo porque esa ruta Durango-Mazatlán, genera un ingreso de poco más de 2 mil 500 millones de pesos al año.

Entre las necesidades que destacó, fue el mejoramiento de la cinta asfáltica, mantenimiento general, alumbrado, principalmente en los túneles, y la cuestión física en la condición de los sanitarios.

Local No garantiza seguridad la supercarretera Durango-Mazatlán

Puntualizó, que el mantenimiento y conservación de la supercarretera, es algo que se debe exigir de manera constante, al ser una carretera “relativamente joven”, con apenas 10 años, pues fue inaugurada en el 2013, pero para la atención se requiere la sensibilidad de las autoridades que están a cargo de esta vía, CAPUFE, y la SCT.