Necesario que EASE y Secretaría de Contraloría sean elegidos de manera más autónoma

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango (EASE) y la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, son “entes que fungieron como tapaderas del gobierno en turno” en la pasada administración estatal, por lo que es necesario que sean elegidos de una manera más autónoma y no se presente otra situación de quebranto financiero a la entidad, así lo manifestó Óscar Quiñones, integrante del Consejo de Participación Ciudadana (CPC).

Expresó que como CPC, ya habían realizado una propuesta anteriormente, precisamente para que en la designación del titular de la contraloría, se reformaran leyes y que sea a través de un procedimiento que implemente el poder legislativo la determinación del titular, pues de momento es una atribución que solo tiene el ejecutivo.

Dijo que al ser entes autónomos y no de la propia administración, deberán tomar sus decisiones de manera equitativa e independiente, para sancionar a funcionarios por posibles actos de corrupción o faltas administrativas, y no con la nula actuación, como lo fue en la anterior administración, donde en más de 3 años no se turnó ningún expediente para aplicar sanciones.

“Lo que estamos viviendo son las consecuencias de no haber fiscalizado o no haber procedido”, por eso necesitamos que sean elegidos de una manera más autónoma, para evitar ese tipo de cosas y los recursos sean trasparentados en beneficio de la sociedad.

El pasado 16 de marzo se dio a conocer la renuncia de la titular de la EASE, Lourdes Mora Serrano, por lo que se abrió la convocatoria por el Congreso del Estado para los interesados en ocupar el cargo, mientras estará en suplencia la Auditora General A, Diana Gabriela Gaitán Garza.