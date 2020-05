No se entrará en operación si no son actividades esenciales: Dávila

No es correcto todavía entrar en operación si no se trata de actividades esenciales, afirmó el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Ramón Tomás Dávila al reconocer que son muchas las empresas no catalogadas en este concepto que abrieron sus puertas en Durango de motu proprio.

Al respecto, el funcionario estatal hizo un llamado a todo el empresariado y explicó que para recomenzar actividades es necesario cumplir puntualmente con un protocolo ya determinado.

Aquí, Dávila Flores puso en relieve la celebración de este Acuerdo para la armonía laboral y la reactivación económica, donde forman parte las organizaciones sindicales, los organismos empresariales y desde luego el Gobierno del Estado, donde se establecen los mecanismos respectivos para que cada sector y cada empresa, inicie procedimientos rumbo a su reapertura.

Señaló que será la próxima semana cuando los protocolos respectivos estén en disposición de quiénes los requieren y fue insistente en que solamente habrán de recomenzar operaciones las actividades y empresas a partir del primero de junio y de manera oportuna se detallarán cuáles son los sectores que podrán iniciar este proceso.

Reiteró que los reportes con que cuenta tanto de parte de la Secretaría de Salud como del Trabajo y Previsión Social, indican que son muchos los giros que sin ser esenciales, ya están abiertos, lo cual no es correcto.

El Secretario de Desarrollo Económico indicó que las medidas que se han tomado no son por capricho o por ocurrencia, sino que para cada proceso se ha tomado en cuenta el punto de vista de las dependencias, donde en efecto, se privilegia sobre todo la salud de las personas, de los trabajadores, de los centros laborales, en la proyección de impedir que se registre un problema mayor en términos de contagio, del que ya tenemos.