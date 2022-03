"Nos queremos vivas"; dicen mujeres de Movimiento Ciudadano

En el marco de la conmemoración del Día internacional de la mujer, la delegada estatal de Mujeres en Movimiento, Mariana Verduga Palencia, señaló enfática “nos queremos vivas, libres, seguras y sin miedo”, y lanzó un llamado a las mujeres que forman parte de Movimiento Ciudadano para que se sumen a esta lucha.

Y es que aseguró que si se desea un cambio profundo, se requiere actuar distinto, “Si queremos avanzar hacia el futuro, tenemos que dejar atrás el pasado y pensar en una nueva idea de país”, señaló y lanzó una pregunta al aire “¿imaginas que te paguen lo justo por tu trabajo?”, claro pues en pleno siglo XXI existen mujeres a las que no se les retribuye lo justo por su labor.

“Queremos subir al camión sin miedo a que nos acosen, vestir como quieras y que no te acosen, eso es lo que queremos”, dijo Verduga Palencia.

Recordar que Movimiento Ciudadano decidió postular a una mujer como candidata al gobierno del estado, de ahí que Paty Flores Elizondo expresó que este 8 de marzo se estableció para recordar la lucha que encabezan las mujeres y recordar que esta es permanente, “hay que seguir trabajando por el bienestar de la mujer”, manifestó al sumarse junto a sus compañeras al movimiento que es de todas.

En este sentido, fue la regidora Martha Palencia comentó que lo importante es cómo se siente cada una con ella misma y no cómo las ven los demás, “que las mismas niñas tengan claro que pueden alcanzar y pueden cumplir sus sueños, que nuestros hermanos mismos respeten a las mujeres”.

Con diversas actividades durante toda una semana, en las que destaca el conversatorio del próximo jueves a las 17:30 horas en la Casa Ciudadana bajo el tema “Rompiendo techos de cristal”, donde las mujeres de MC recordarán el papel que tienen como agentes de cambio,

“El futuro de México será feminista, incluyente y ambientalista o no será. El futuro de México será federalista, republicano, plural o no será. El futuro de México será con todas y todos, cuidando que nadie se queda atrás o no será”, reiteró la delegación de Mujeres en Movimiento.